Midgets del Litoral: una noche de apasionante cierre en San Antonio

Anoche, al momento de elaborar el presente informe, estaba plenamente confirmada la disputa del "Premio Coronación" de la categoría Midgets del Litoral, que se anuncia para hoy en el circuito "Atilio Carinelli (h)" de la vecina localidad de San Antonio.

Los pronósticos, que ya eran desfavorables al promediar la semana, no variaron sustancialmente, pero ha decrecido en las últimas horas el porcentaje de eventuales lluvias para hoy sábado en esta región.

De todos modos, será necesario aguardar lo que pueda ir ocurriendo en el transcurso de la jornada para tener mayores precisiones sobre esta carrera, que tendrá como protagonistas excluyentes a los tres candidatos a quedarse con la tan preciada corona.

El rafaelino Hernán Calvi (185 puntos) llega al frente del Play Off y estará ante su primera oportunidad de lograr el título en la especialidad. Por una simple cuestión matemática es el mejor posicionado de los tres postulantes, pero seguramente no la tendrá fácil por el nivel de sus rivales.

El múltiple campeón morterense Cristian Molardo (170) tendrá una motivación especial, por cuanto buscará su octavo campeonato, para instalarse en caso de lograrlo sin compañía en el liderazgo histórico del cuadro de honor, que hoy comparte con el recordado Octavio Bessone.

El tercer candidato es el freyrense Maximiliano Gallo (156), que accede a esta chance después de haber conseguido su primera victoria en la única carrera disputada este año fuera de nuestros límites provinciales, al vencer en la población cordobesa de Altos de Chipión.

La parte central del espectáculo, que marcará el cierre del Torneo Oficial 2018 "Aníval `Chuno´ Alemani", se cumplirá en horario nocturno en el trazado del Club Atlético Belgrano, cuya subcomisión de deporte motor, trabajó en los últimos días, para mejorar el sistema lumínico.

También se ejecutaron obras importantes tanto en el parque cerrado como en el sector destinado a la verificación técnica, con el propósito de brindar mayores comodidades a los equipos, pilotos y fiscalizadores.

Esta competencia le bajará el telón a una nueva temporada de una categoría que ya superó el medio siglo de actividad ininterrumpida desde que es fiscalizada por la Asociación Midgets del Litoral con sede en la localidad de Vila.



FINALES DE 2018

Las competencias finales que se disputaron en el Torneo Oficial 2018 "Aníval `Chuno´ Alemani", se resumen en este cuadro de ganadores: 10 de marzo, Hernán Calvi (Vila); 22 de abril, Néstor Bosio (San Antonio); 25 de mayo, Cristian Molardo (Vila); 20 de junio, Sergio Baima (Vila); 9 de julio, José Luis Costamagna (San Antonio); 19 de agosto, Cristian Molardo (Vila); 20 de agosto, Ezequiel Valentini (Vila); 9 de septiembre, Hernán Calvi (San Antonio); 29 de septiembre, Maximiliano Gallo (Altos de Chipión) y 15 de octubre, Gonzalo Zbrun (Vila).