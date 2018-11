Esta vez robaron en la farmacia Bernini

Otra vez un robo a una farmacia de la ciudad. Luego de que las farmacias Puig y Turino fueran visitadas por amigos de lo ajeno días atrás, esta vez fue el turno de la Farmacia Bernini, ubicada en Av. Luis Fanti al 1500 -y Casabella-, en barrio Amancay.El hecho tuvo lugar en horas de la madrugada de este viernes, cuando dos sujetos desconocidos habrían hecho estallar la puerta del local comercial. Así ambos ingresaron a la misma llevándose solamente relojes ya que no había dinero en efectivo, todo lo cual quedó registrado en un video de las cámaras de seguridad con que cuenta el negocio.Según se supo por fuentes oficiales, el comercio habría sufrido dos intentos de robo días pasados: el domingo a la madrugada y el jueves en el mismo horario, cuando también rompieron vidrios, pero no logrando robar nada.La tercera es la vencida, dicen, y en esta oportunidad la fechoría les salió bien.Siendo las 2:35 de la madrugada de ayer, quienes serían un hombre y una mujer, hicieron estallar la puerta de vidrio de ingreso del local, robando relojes, ya que no había dinero en efectivo en el lugar.Se desconoce si los propietarios de la farmacia hicieron denuncia policial, aunque desde la Unidad Regional V nada se informó al respecto.