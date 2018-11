Boca-River en el partido de ida por la final de Copa Libertadores

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Inesperada. Histórica. Irrepetible. Finalmente estos adjetivos calificativos que magnifican un hecho deportivo único quedarán atrás y la verdad estará en la cancha: Boca y River se verán hoy las caras en la primera superfinal de la Copa Libertadores en la "Bombonera", solo con público local y seguramente con lluvia, un agregado épico más.El encuentro se disputará desde las 17:00 en el estadio "Alberto J. Armando", con el arbitraje del chileno Roberto Tobar, su compatriota Julio Bascuñán a cargo del sistema VAR y la televisación de Fox Sports, aunque por estas horas seguían las negociaciones para sumar a la TV Pública.A diferencia del resto de las series de la fase final, este encuentro definitivo no tendrá al gol de visitante como criterio de desempate, por lo que en caso de igualar en puntos y goles, el campeón se decidirá el próximo sábado 24 en el estadio "Monumental" en suplementario o penales.La definición protagonizada por los dos equipos argentinos más importantes será la última de la actual modalidad, ya que a partir de la próxima Libertadores habrá una sola final, al estilo europeo, que se jugará en Santiago de Chile.Por cuestiones de seguridad y la trascendencia que tendrán los cruces entre los clásicos rivales, la Conmebol decidió que los partidos se jueguen los sábados 10 y 24, en lugar de los miércoles 7 y 14, como estaba estipulado en el calendario original.En el medio, hubo un intento de las autoridades nacionales, a través del presidente Mauricio Macri, de que los partidos se jueguen con hinchas visitantes, pero los clubes se mostraron en desacuerdo y la iniciativa no prosperó.Incluso se especuló con prohibir que los simpatizantes del equipo ganador de la Copa festejen en el Obelisco porteño, punto de encuentro inevitable de las celebraciones, pero finalmente esto también fue descartado y no habrá restricciones.La expectativa por los cruces entre Boca y River trascendió las fronteras, los partidos son noticia en todo el mundo y al menos periodistas de 25 países solicitaron un lugar para presenciar la ida, que se jugará en la "Bombonera".Boca, sin cambios.Estadio: "Alberto J. Armando".Arbitro: Roberto Tobar (Chile).Hora de inicio: 17:00 - TV: Fox Sports.Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán y Lucas Olaza; Wilmar Barrios; Sebastián Villa, Nahitan Nández, Pablo Pérez y Cristian Pavón; Ramón Abila. DT: Guillermo Barros Schelotto.Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez e Ignacio Fernández; Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto. DT: Matías Biscay.