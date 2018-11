En un final polémico, Atlético empató con Central Córdoba

Seguramente habrá llegado anoche a su casa, o ahí mismo en el Monumental tomó su celular para ver una y mil veces la repetición de ese gol de Marco Borgnino que tanto protestaron los santiagueños y que tan dudoso transformó el propio Pablo Díaz y su asistente en convalidarlo o no. Todavía tiene dudas.

Corría el minuto 47 del complemento y Atlético de Rafaela no podía ante una férrea marca de Central Córdoba, que hizo un partidazo. Perdía 2 a 1 y el trámite se le hacía muy cuesta arriba. Pero, la pelota derivó en Borgnino, luego de un pase de Quiróz que rebotó en dos jugadores rivales, y el delantero no perdonó. Poco le importó si estaba o no en offside, antes que el ‘Torito’ lo asistiera, le reclamó al árbitro, que no iba a cobrarlo apoyado por su asistente Pascual Fernández, y Díaz, cambió su decisión en la marcha… lo que derivó en la locura de todo el equipo visitante. Incluido Gustavo Coleoni.

Borgnino, goleador del equipo con 5 goles en tres partidos, estaba adelantado pero el último rebote fue en un jugador de la visita.

Fue 2 a 2 en el Monumental de barrio Alberdi, juego que anoche abrió la décima fecha de la B Nacional.

La “Crema” no jugó bien. Le costó mucho generar juego, encontrar asociaciones y si bien sobre el final de los primeros 45 minutos lo pudo hacer, y así llegó el empate transitorio de Matías Quiroga. No lo pudo repetir y eso se vio reflejado en lo mucho que le costó generar riesgo en el arco rival. En contrapartida, la actitud sigue siendo irreprochable.

Con el empate Llop mantiene su invicto como DT albiceleste, con dos triunfos y un empate.



Las formaciones y datos del partido:



Atlético de Rafaela: 1-Ramiro Macagno; 4-Enzo Copetti, 2-Tomás Baroni (cap.), 6-Nicolás Zalazar y 3-Gianfranco Ferrero; 8-Gabriel Ramírez (74m 15-Lucas Quiróz), 5-Emiliano Romero (46m 16-Ezequiel Montagna), 7-Agustín Nadruz y 10-Ángelo Martino (63m 17-Alfredo Pussetto); 9-Marco Borgnino y 11-Matías Quiroga. Suplentes: 12-Nahuel Pezzini, 13-Gastón Suso, 14-Facundo Soloa y 18-Mauro Albertengo. DT: Juan Manuel Llop.



Central Córdoba: 1-César Taborda; 4-Cristian Díaz, 2-Francisco Dutari, 6-Hugo Vera Oviedo y 3-Marcos Sánchez; 7-Mauro Barraza (46m 17-Facundo Melivilo), 5-Cristian Vega (cap.), 8-Emanuel Romero, 10-Nahuel Luján (90m 14-Renzo Pérez); 9-Lautaro Robles (64m 15-Alfredo Ramírez) y 11-Javier Rossi. Suplentes: 12-Maximiliano Cavallotti, 13-Fernando Piñeiro, 16-Pablo Ortega, y 18-Diego Jara. DT: Gustavo Coleoni.



Goles en el Primer Tiempo: 31m Cristian Vega (CC) y 46m Matías Quiroga (AR).

Goles en el Segundo Tiempo: 9m Facundo Melivilo (CC) y 47m Marco Borgnino (AR).



Amarillas: Ángelo Martino, Enzo Copetti (AR); Francisco Dutari, Nahuel Luján, Facundo Melivilo (CC)



Estadio: Monumental.

Árbitro: Pablo Díaz.

Asistentes: Pascual Fernández y Leandro Núñez.