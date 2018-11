"No tenemos previsto el pago del bono"

Marcela Bassano comienza la nota diciendo que no es portadora de buenas noticias. Quiénes conviven con los números, tienen un movimiento importante a finales de año, dónde siempre se busca que los dígitos cierren por todos lados. Y más en un año como este, tan cambiante y crítico, donde a nadie pudo salir airoso de esta economía.

Desde la Secretaría de hacienda del Municipio local dijo que "en estos momentos, tengo que decir que es un año complicado, mucho más de lo que en algún momento podría prever, donde nada sucedió como se esperaba que sucediera, y cuando digo esto me refiero a pensar en el presupuesto que elaboramos el año pasado para este, donde de hablaba de una inflación entre el 12 y el 15%, y hoy estamos hablando que va a estar más cercana al 50%, que al 40%", explicó al respecto y añadió: "nosotros venimos haciendo las actualizaciones mes a mes y ahora, con el sueldo de octubre, equiparamos los sueldos a la inflación acumulada al mes de septiembre. A mediado de mes, podemos tener la inflación del mes anterior. Lo venimos cubriendo todos los meses, estamos tratando de ir haciendo una reserva, que debería ser mucho mayor a esta altura del año, pero sirve para hacer frente a los aguinaldos. No tenemos previsto el pago de ese bono, que hoy se escucha con más fuerza que van a pedir. El pago de los sueldos y la prestación de los servicios para nosotros es prioritario", dijo muy clara Bassano.

En tanto, deslizó que "solicitaremos alguna asistencia al Gobierno Provincial, porque las arcas municipales este año están muy mal, llegado el caso deberemos pedir esa asistencia" y aseveró que tienen una linea muy clara con el Intendente Castellano de "mantener la obras que estaban en marcha, de no dar un paso atrás con la incorporación de personal, como fue en este año los 25 Agentes de la GUR. Tratar de mantener el parque automotor del transporte urbano, mejorar el parque automotor de la GUR. La vara se va elevando y cada vez se hace más difícil poder llegar a cubrirlo. Hasta ahora lo hemos podido mantener, vamos restringiendo nosotros internamente, lo cual es una lucha diaria bastante dura", dijo la funcionaria al respecto.



PLANES FUTUROS

La funcionaria municipal dijo que es muy complicado planificar el futuro, teniendo en cuenta que no se sabe lo que va a pasar con la economía del país: "es difícil y tiene un grado de incertidumbre muy superior a la que hemos tenido otros años. Cuando conformamos el presupuesto para este año, teníamos las incertidumbres lógicas que tenemos todos los años a la hora de hacerlo, nunca pensamos que la realidad de ese momento se iba a trastocar de esta manera", estableció Bassano y dio un ejemplo: "el secretario de Servicios públicos, me dijo que en lo que va del año tuvimos 14 aumentos de nafta, cuando armamos el presupuesto de este año, pensábamos, hablábamos de $19.90 el litro de combustible, y hoy hay combustibles que los estamos pagando $46. tenemos combustibles que han aumentado casi el 150% respecto a julio agosto, que nosotros elevamos el presupuesto del año pasado. Ojalá el año que viene empecemos a encaminar todo, y tengamos más certeza y tengamos tranquilidad para trabajar", remarcó.

A modo de cierre, dijo que "este ha sido un año difícil, donde debemos estar permanentemente atentos a ver cómo resolvemos los problemas, que nos suceden a diario, nosotros debemos seguir prestando el servicio, los minibuses funcionando, la gente debe cobrar a fin de mes; la recolección se tiene que seguir haciendo, y el mantenimiento en general. Todos los servicios siguen en la misma medida y en algunos casos, con un mayor nivel de demanda de los vecinos", expresó. .



DEMANDA DE LOS VECINOS

"Tenemos temas que son ajenos al ámbito municipal, salud y educación siempre han sido temas provinciales y cada vez nosotros nos estamos involucrando más en lo que es la Atención Primaria de la Salud. El tema seguridad, siempre ha superado lo que era la potestad del municipio, y hoy tenemos una fuerza de prevención como es la GUR, que cada vez está tomando más relevancia, que cada vez demanda mayor equipamiento, para ello necesitamos más recursos económicos. Nos seguimos manejando con los mismos porcentajes de cooparticipación, y nos seguimos manejando con los recursos propios y el municipio hoy no tiene la posibilidad de generar un nuevo tributo. Primero porque no es tan sencillo generarlo, y segundo porque la gente no está en condiciones de afrontarlo. Realmente todo eso complica que podamos nivelar la situación de demanda y respuesta del municipio", dijo.

En tanto, dijo que la recaudación de impuestos municipales "ha bajado en los últimos meses, pero estamos trabajando de la mejor manera para recuperar lo que se pueda, pero con plena conciencia de las situaciones familiares. No esperábamos una baja de la recaudación, pero lo empezamos a ver a partir de julio y hoy se viene manteniendo", remarcó la funcionaria.