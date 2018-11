Lorenzetti: "Aquí se conserva la idea de cooperación y la unidad"

Con la presencia del ex presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el Colegio de Abogados de la 5ª Circunscripción Judicial con sede en Rafaela llevó a cabo ayer el acto central para conmemorar los 30 años de su creación. En una ceremonia que presidió el actual titular de la entidad, Dr. Enrique Soffietti, se hizo entrega de un reconocimiento a profesionales que han dejado una huella en la historia de la institución ante un auditorio en el que se encontraban el intendente de la ciudad, Luis Castellano, el senador provincial Alcides Calvo, el diputado provincial, Omar Martínez, concejales, abogados, camaristas, jueces, fiscales, ex presidentes del Colegio y representantes de diferentes entidades de la ciudad, entre otros.

"Creo que nadie imaginaba lo que es hoy el Colegio de Rafaela, las condiciones que tiene, y eso requiere continuidad y esfuerzo. Aquí se conserva algo que en el mundo está desapareciendo, y es la idea de cooperación, de que entre todos podemos hacer algo bueno", dijo en primera instancia Lorenzetti ante los presentes, realizando el cierre el evento en sí. Además dijo que "yo empecé hace a pocas cuadras de aquí cosiendo expedientes y la mamá de Lucas -se refiere a cuando poco después de recibirse como abogado hizo una pasantía en Tribunales con la Dra. María Laura Carbone, madre del actual juez Laboral, Dr. Lucas Marín- me enseñaba a hacerlo. De ahí a decretar, a hacer sentencias, la universidad... pero todo gracias a mucha gente. Nosotros nos ayudábamos unos a otros y creo que esa idea de unidad y cooperación distingue a esta ciudad", completó y le pidió al presidente del Colegio de Abogados conservar esa estirpe y no caer en la miseria en la que vive el mundo actual.



MOMENTO DE EMOCIONES

Entre los agasajados de ayer, estuvieron Alberto Marcucci, Carlos Cordero, Ricardo Tettamanti, Rodolfo Zehnder, Javier García, Emilio Bruno y Mariel Tschieder, la única mujer que ejerció la presidencial del Colegio en estos 30 años de vida institucional -todos participaron de un video institucional proyectado durante el acto, en el que también habló el propio Soffietti-. También se recordó la figura del primer presidente, Alberto Domenella, ya fallecido.

Tras la entrega de reconocimientos, Soffietti rescató la importancia de la profesión y en especial de un espíritu de cooperación y de comunidad que sostiene como pilares la gestión institucional del Colegio.

Después, a modo"Siempre es importante tomar conciencia del paso del tiempo, porque yo estuve en esa lucha cuando recién estaba recibido y formaba parte de la comisión directiva de la asociación y viajábamos permanentemente a Santa Fe para poder conseguir el colegio. En ese momento fue un gran logro y hoy, pasados 30 años, Rafaela tiene que sentirse orgullosa de tener un colegio propio que antes no lo tenía, y es un gran reconocimiento. Por eso quería estar presente, para abrazar gente amiga que hace mucho tiempo que no nos veíamos", recordó Lorenzetti, quien estuvo acompañdo por su hijo, Pablo, también profesional del derecho.

Lorenzetti sostuvo que "hoy vamos a hablar de los procesos judiciales nuevos que hay y que es un fenómeno impresionante en todo el mundo, ya que el Poder Judicial está recibiendo niveles de litigiosidad muy grandes, en todos los temas, que van de los derechos sociales, donde la gente va a tribunales y reclama por los derechos de prestaciones de salud, a la alimentación, a la jubilación, derechos salariales, derechos del trabajo, el problema ambiental, ya que el planeta está en una crisis y tenemos que ser cuidadosos y la gente hace muchos reclamos. El pueblo en general recurre mucho al poder judicial y eso exige un gran cambio al mismo sistema, en temas graves como la inseguridad, como la está viviendo esta ciudad. La inseguridad es muy creciente y eso excede al Poder Judicial, por lo que tiene que ver una política de Estado fuerte, juntarse todos los poderes y trabajar seriamente en los problemas concretos", añadió, refrescando otros temas actuales.

Además dijo que "a veces los problemas que van al Poder Judicial son juicios, el Juez juzga, poro los juicios son lentos, hay que transformarlos y hacerlos más rápidos. Pero la verdad es que hay otros problemas como la inseguridad o el narcotráfico en los cuáles hay que trabajar en conjunto o con los otros poderes", expresó.

Lorenzetti recordó un encuentro que se llevó a cabo en nuestra ciudad donde asistieron nuevas fuerzas de seguridad, conjuntamente con la Ministra de Seguridad, el Senador Omar Perotti, donde se tocaron temas importantes. "Igualmente tienen que trabajar muy coordinadamente porque el ciudadano común lo sufre. Es un problema difícil, como el narcotráfico. Yo dirijo la comisión de narcotráfico en la Corte Suprema, con jueces y jueces de todo el país en coordodinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y de las provincias y vemos muchos avances y la dificultad en sí que esto tiene", y añadió que "en la Argentina se han recuperado muchos bienes del narcotráfico, como hace poco le hemos dado autos a los sacerdotes que trabajan en las villas porque ahi hay que hacer ese circuito, sacando los bienes del delito y entregarlos a quienes trabajan por el bien común. Y el tema del narcotráfico y de la inseguridad requieren mucho de política social, de frenar antes el problema, de que los chicos no estén inclinados a la droga, y es entonces es un esfuerzo muy grande, del cual el Poder Judicial tiene que formar parte decididamente", concluyó.