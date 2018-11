Presunta licencia trucha portaba un lehmennse

Se trató de un Ford Falcon manejado por Ricardo Fabián S., residente en la calle Sargento Cabral al 500 de la localidad de Lehmann, departamento Castellanos, comprobando los servidores de la ley que circulaba sin contar con revisión técnica y seguro (obligatorios en ambos casos).

No todo quedó allí, dado que los uniformados se percataron de que el conductor exhibió una licencia de conducir aparentemente apócrifa, debido a que no respeta las medidas de seguridad tales como los sellos holográficos, y la tinta UV no se refleja a trasluz.

Consecuentemente, se informó sobre lo antes mencionado al fiscal en turno, y este dispuso que el vecino de Lehmann sea detenido dándose inicio a una investigación por uso de documentación pública falsa, o adulterada, y que se lleve a cabo el secuestro de la referida licencia de conducir.

Así las cosas, de acuerdo a lo que estipula la ley el procedimiento tuvo continuidad en la sede de la Seccional 13ª de nuestra ciudad, por razones de jurisdicción.