Confirmado: Rosalía Jara está muerta

"En la fecha recibimos el informe del equipo argentino de Antropología Forense, donde efectivamente se confirma en un 99,9% que los restos hallados pertenecen a Rosalía Jara”, anunció Martín Gauna Chapero en diálogo con LT 10.

El funcionario sostuvo que el hallazgo implica "un avance en la investigación", ya que la principal hipótesis de la Fiscalía siempre fue la de femicidio.

Consecuentemente, ahora se adecuarán las calificaciones legales en función de esa nueva imputación, recordándose que hasta ahora solamente se había atribuido al único sospechoso el delito de desaparición de persona.

UN SOSPECHOSO

Se trata de Juan Valdez, exprofesor y padre de la hija de Rosalía, quien jamás colaboró con la causa. "Hemos hecho innumerables audiencias y en ningún momento dio una versión de los hechos, simplemente utilizó su derecho a negarse a declarar”, comentó Gauna Chapero.

En otro orden, el fiscal informó que no se ha podido determinar el motivo del deceso de la joven porque cuando los restos tienen ya determinado tiempo "la evidencia queda en 'la parte blanda' del cuerpo".







Por otra parte, el fiscal indicó que si bien se encontraron lesiones en la zona del cráneo compatibles con una fractura, esa no sería la causa de muerte.

También está por saberse si el lugar donde fueron hallados los restos coincide con el del femicidio.

Al respecto, los investigadores se inclinan por la hipótesis contraria, por lo que habría una escena del crimen primaria (y aún no identificada).

En cambio, sí estaría prácticamente comprobado que el fallecimiento y la desaparición se dieron en un mismo día.

SIN DUDAS

En lo que respecta a Valdez, Gauna Chapero no da lugar a interrogantes al sentenciar "no tenemos ninguna duda de que la persona que está detenida tuvo que ver con la desaparición y ahora con la muerte de Rosalía Jara", a la vez que no descarta que haya otras personas involucradas en el femicidio.