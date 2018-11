Personal Fest y sus 14 años de historia

Este fin de semana se desarrollará la edición número 14 del Personal Fest, un festival que une música, gaming y performances artísticas de las más variadas. Como ya es habitual se repartirá en dos jornadas en el Club Ciudad de Buenos Aires y tendrá, entre otros números destacados, las presencias del británico Robbie Williams, Lorde, MGMT y Airbag.El Personal Fest nació en 2004 y este año se llevará a cabo su decimocuarta edición. En 2017 regresó al Club Ciudad, el sitio en el que se llevó adelante su primera edición. Desde 2004 a la fecha por sus escenarios pasaron grandes artistas entre los que se podría mencionar a Gustavo Cerati, Andrés Calamaro, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Los Fabulosos Cadillacs, No Te Va Gustar, Babasónicos, Los Pericos, Eruca Sativa, Illya Kuryaki & The Valderramas, Massacre.También ha tenido a lo largo de su historia una gran presencia de artistas internacionales como Morrissey, Pet Shop Boys, Duran Duran, Simple Minds, New Order, Black Eyed Peas, Chris Cornell, The Offspring, REM, Depeche Mode, Café Tacuba, Calle 13, INXS, Molotov, Aerosmith y Whitesnake. Este año la figura de Robbie Williams aparece como el artista central de Personal Fest y de hecho será el encargado de cerrar la primera noche en un show programado para las 23:15. Para el domingo el cierre está reservado para la neozelandesa Lorde, una jovencita de 22 años cantante, compositora y productora identificada con el Indie.La cita es el sábado y domingo en Club Ciudad de Buenos Aires. Claro que antes de eso, ya hubo un buen aperitivo que fue a principios de octubre en Córdoba, en una Plaza de la Música a pleno. Y ayer fue el turno de Asunción del Paraguay, jornada que se desarrolló en el Jockey Club con las actuaciones destacadas de Robbie Williams y Los Auténticos Decadentes, entre otros artistas.Claro que el festival no sólo es música en sus diferentes expresiones, sino que suma otras opciones artísticas, como las performances, los espacios dedicados a gaming, microteatro y una muestra de posters de rock en serigrafía. Todo acompañado por la mejor gastronomía en un espacio amplio y cómodo para que todos puedan disfrutar de cada una de las propuestas.COBERTURA EXCLUSIVALA OPINION es el único medio acreditado de Rafaela para realizar la cobertura exclusiva del Personal Fest que se desarrollará este fin de semana en Buenos Aires. Como ya viene siendo una sana costumbre en los últimos años, el diario de Rafaela está presente en los festivales más importante del país. Así como viene ocurriendo con la cobertura del Cosquín Rock (en Córdoba y este año sumando Uruguay), como ocurrió con La Falda Rock y el BA Rock, y también con los principales espectáculos musicales que se desarrollan en distintos puntos del país.Durante este fin de semana los lectores del diario podrán tener un detalle de todo lo que ocurra en el Personal Fest de comienzo a fin a través de www.diariolaopinion.com.ar y de la tradicional versión impresa.