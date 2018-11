Atlético ante Central Córdoba, para extender la recuperación

Luego del triunfo renovador que consiguió ante Olimpo, Atlético de Rafaela fue a Lomas y también sumó tres puntos fundamentales en este inicio de una nueva era: la de Llop como entrenador. La ‘Crema’ buscará esta noche extender su racha positiva cuando reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero por la décima fecha de la B Nacional.

El encuentro se jugará en el estadio Monumental, desde las 21, con el arbitraje de Pablo Díaz.

Atlético cambió para bien con la llegada de “Chocho” a la conducción técnica y es por eso que el DT repetirá esquema y prácticamente los mismos nombres.

Con respecto a la formación titular que viene de ganar en el Gallardón por 2-0 a Los Andes el entrenador realizará una modificación. Matías Quiroga será el acompañante de Marco Borgnino en la ofensiva, saliendo así Mauro Albertengo, quien estará en el banco de suplentes.

De esta forma, la ‘Crema’ tendrá hoy un 4-4-2 con los siguientes nombres: Macagno; Copetti, Baroni, Zalazar y Gian Ferrero; Ramírez, Romero, Nadruz y Martino; Borgnino y Quiroga.

En el banco, aguardando por ingresar aunque sea algunos minutos el ‘Chocho’ tendrá al arquero Nahuel Pezzini, el defensa Gastón Suso, los mediocampistas Facundo Soloa, Lucas Quiróz y Ezequiel Montagna; más los delanteros Albertengo y Alfredo Pussetto.

Hasta aquí, con ocho presentaciones, el conjunto ‘albiceleste’ ganó cuatro, empató una y perdió las otra tres. Hizo 11 goles y recibió 8.

Central Córdoba, de floja campaña, marcha en la posición 17 de la tabla con 8 puntos, producto de un triunfo y cinco empates. Los santiagueños pelean por quedarse en la categoría y hoy deberían jugar un desempate con Olimpo para ver quien de los dos (de los indirectamente afiliados a AFA) perdería la categoría.

El DT, Gustavo Coleoni, no confirmó la formación titular que pondrá hoy en Rafaela pero según lo ensayado durante la semana el equipo tendría una cuantas variantes en relación al que viene de igualar con los de Bahía Blanca 1 a 1.

Incluso hace cinco juegos que no puede ganar, con cuatro empates y una derrota.



Será el séptimo. Atlético y Central Córdoba se enfrentaron en seis oportunidades, siempre por la B Nacional. La “Crema” se encuentra arriba en el historial con cuatro triunfos ante uno de los santiagueños. En el restante igualaron. En Rafaela jugaron tres con dos victorias albicelestes y una para los de Santiago del Estero.

El último enfrentamiento entre ambos fue en la temporada 1991/1992.



Las posibles formaciones y datos del partido:



Atlético de Rafaela: Ramiro Macagno; Enzo Copetti, Tomás Baroni, Nicolás Zalazar y Gianfranco Ferrero; Gabriel Ramírez, Emiliano Romero, Agustín Nadruz y Ángelo Martino; Marco Borgnino y Matías Quiroga. DT: Juan Manuel Llop.



Central Córdoba: César Taborda; Cristian Díaz, Francisco Dutari, Hugo Vera Oviedo y Marcos Sánchez; Mauro Barraza, Cristian Vega, Emanuel Romero, Nahuel Luján; Lautaro Robles y Javier Rossi. DT: Gustavo Coleoni.



Estadio: Monumental.

Árbitro: Pablo Díaz.

Asistentes: Pascual Fernández y Leandro Núñez.

Hora: 21.00

TV: TyC Sports Play

Radios: Colón FM 91.3 / Astral FM 95.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 – FM 96.5