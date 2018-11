Continúan las actividades de Educación Vial en las escuelas

En el marco de la campaña “Tu vida vale, no sólo para vos”, la Municipalidad de Rafaela continúa desarrollando actividades de Educación Vial, con el objetivo de proteger la vida de quienes circulan por las calles de la ciudad.En estos encuentros, los capacitadores del Departamento de Capacitación y Divulgación Educación Vial de la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía, hacen foco en la conducta vial como conducta humana, como hecho social, cultural e histórico, que debe ser aprendida.El objetivo de la campaña es desnaturalizar hábitos inseguros, (cruzar por la mitad de la calle, no respetar los semáforos ni las velocidades máximas, etc.) y trabajar en la naturalización de conductas que sean más seguras y solidarias.En esta oportunidad participaron: las secciones de 4 años del Jardín de Infantes Nucleado Nº 152 “Alfonsina Storni”, y salas 4 y 5 años turno tarde el Jardín de Infantes N° 324 “María Elena Walsh”.Estas iniciativas buscan llegar a todas la comunidades educativas de la ciudad, como punto de partida para la toma de conciencia y prevención sobre la seguridad vial.VISITA AL AUTODROMOPor su parte, los alumnos de 4° grado “A” y “B” de la Escuela N° 481 “Bartolomé Mitre” de nuestra ciudad, junto a sus docentes visitaron el Autódromo Ciudad de Rafaela, donde pudieron participar de una iniciativa conjunta entre la Subcomisión de Automovilismo de Atlético de Rafaela, la Regional III de Educación, Fundación Sancor Seguros y la Municipalidad de Rafaela.En ese lugar, se trata de transferir a los participantes la rica historia del automovilismo en Rafaela y su interacción con el crecimiento que tuvo la ciudad. Luego, a través de un juego vial, los participantes responden preguntas vinculadas con la seguridad vial. Todos se llevan material didáctico para seguir trabajando el tema en su escuela o en su casa con la familia, actuando como agentes multiplicadores.