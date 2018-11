Panorama Político

¿CAMPAÑA CONTRAFERNANDO MURIEL?Al coordinador del Nodo de Rafaela, Fernando Muriel, nadie le quita la sospecha de que aquella advertencia del jefe de Gabinete, Marcos Corach, le hizo durante una reunión informal en un ámbito privado se está haciendo realidad. El ahora funcionario provincial había declarado que Corach le avisó que lo responsabilizarían por la inseguridad en la ciudad para desgastarlo teniendo en cuenta que podría ser una "amenaza electoral" en las elecciones de 2019 (en la pulseada por la Intendencia)."Me da que pensar porque hay una serie de hechos que se van concatenando y parecerían darme la razón", dijo esta semana el propio Muriel. En esa lista incluye las declaraciones del secretario de Gobierno municipal, Eduardo López, quien le atribuyó responsabilidad en la cuestión de la seguridad, la visita de vecinos del barrio Mora el viernes pasado que le entregaron un documento por la misma problemática ("dos son militantes reconocidos del PJ", aclaró Muriel) a lo que se suma la entrega en la sede del Nodo de un documento por parte de los concejales.En este último caso, se percibió una reunión incómoda para todos en la que, sinceramente, nadie ganó. Parecía que los concejales Raúl Bonino y Jorge Muriel buscaban dejar expuesto al coordinador del Nodo. Quedaron todos envueltos en una escena nada productiva.BONFATTI ENRAFAELACasi sorpresivamente el diputado provincial y titular del Partido Socialista a nivel nacional, Antonio Bonfatti, participó de una reunión plenaria de la CGT rafaelina el lunes pasado. Claro que la situación de los trabajadores en una economía en crisis fue el principal tema del encuentro. "Escuchamos y compartimos miradas junto a las y los trabajadores para poner el hombro desde Santa Fe ante la difícil situación que se vive hoy en el país", dijo el socialista que en diciembre quedará consagrado como el precandidato a gobernador por el socialismo. ¿Tendrá rivales? El ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, podría anotarse en la lista para representar a los radicales del NEO pero sin chances de ganar. Solo participaría porque las internas donde hay más de un candidato son más atractivas. Y si Bonfatti no tendría adversarios, los candidatos del Frente Progresista perderían terreno porque las luces del escenario se focalizarían a las otras dos fuerzas con internas, el peronismo y Cambiemos.A todo esto, alguien dijo por ahí que el ministro de Economía santafesino, Gonzalo Saglione, es un buen dirigente para proyectar. Y no descartó que comience en el 2019... como se sugirió la semana pasada en este espacio.Precisamente, en su Twitter remarcó ayer que "Lifschitz presentó un ambicioso plan para pavimentar localidades de toda la provincia" con una inversión de $ 3.100 millones para construir 2.900 cuadras de pavimento en 363 municipios y comunas con 175.000 beneficiarios directos y la creación de 4.000 puestos de trabajo. "¡Lo logramos!" resumió como si fuera un militante más.EL CONGRESO DELPJ SANTAFESINOEl Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe convocó al congreso en su sede de calle Crespo de la capital provincial para el 1 de diciembre, cuando definirá su política de alianzas y otros temas ligados a las elecciones del 2019. El presidente del PJ, el contador sanjustino Ricardo Olivera, está convencido que en 2019 se puede volver a la Casa Gris porque hay muy buenos candidatos, porque el Frente Progresista está desgastado y porque Cambiemos está debilitado por la crisis de la economía.De todos modos, en una mirada hacia adentro del partido, admite que hay demasiados candidatos a gobernador en ese espacio. Marcos Cleri, Alejandra Rodenas, Leandro Busatto, Omar Perotti, María Eugenia Bielsa -no lo confirmó, pero...- y María de los Angeles Sacnun están preparando el territorio, algunos con mayor grado de avances en la estrategia de tener referentes en cada pueblo o ciudad de la Provincia. Olivera cree que en el cierre de listas no estarán todos los que hoy tienen ganas de competir en esta carrera por la gobernación. Por ejemplo, de todos los que están en Unidad Ciudadana -con Cristina Kirchner como referente máxima-, es decir Sacnun, Busatto y Cleri debería quedar uno para mejorar las chances del espacio.Lo que se comentó en la última semana fue la cumbre entre Perotti y Bielsa en Rosario... son los dos principales animadores de la interna peronista para las primarias del 2019 y a esta altura -antes de la campaña- anticipan una definición cerrada.MUNICIPALESEN ACCIONLos trabajadores de municipios y comunas no trabajaron ayer en Rafaela por celebrar su día. En Sunchales, en cambio, optaron por cumplir sus tareas ayer y festejar hoy, lo que les otorga un fin de semana largo... hasta el lunes no vuelven.Lo que deslizaron desde el Departamento Ejecutivo rafaelino es que el personal político ayer concurrió a la sede de gobierno para "trabajar como todos los días" y prepararse para el regreso del intendente, Luis Castellano, tras su viaje de casi dos semanas por tierras europeas.¿PARIDAD EN LASLISTAS DE SANTA FE?Un número récord de mujeres conquistaron un escaño en el Congreso en las elecciones de Estados Unidos, azuzadas por su antipatía por Donald Trump y envalentonadas por el movimiento #MeToo, lo cual torna al Partido Demócrata más diverso y joven que nunca.En lo que se considera una ola rosa, ya se sabe que al menos 120 mujeres fueron electas, un récord de 98 para la Cámara de Representantes y 22 en el Senado. El récord anterior en la Cámara era de 85 mujeres.En la Provincia de Santa Fe hay una fuerte ofensiva de organizaciones políticas y de la sociedad civil para que este año la Legislatura apruebe la Ley de Paridad que comience a regir en las elecciones de 2019, lo que obligaría a incluir en cada lista la misma cantidad de mujeres y de hombres.La Cámara de Diputados ya dio media sanción a fines del primer semestre a la Ley de Paridad, que fue girada al Senado donde parece demorarse más de la cuenta. Es que el senador por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola -ayer debió presidir la sesión-, también presentó un proyecto vinculado a la paridad en la conformación de las listas electorales. Los que están cerca de la labor legislativa en Santa Fe entienden que antes de fin de año será ley.