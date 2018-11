"Me apuntó con un cuchillo, me robó y se fue caminando"

En la jornada del martes, robaron en una verdulería en Bv. Lehmann al 1.400. Un ladrón ingresó con el rostro cubierto con un cuello polar y amenazó a la dueña con un arma blanca."Dio la vuelta, se vino conmigo atrás del mostrador. Le dije que se lleve todo y me dijo que me callara. Estaba como perdido, no vio dinero que tenía arriba del mostrador. Juntó todo y se fue caminado", dijo Micaela, dueña del local en La Mañana de ADN, programa que se emite por FM 97.9.El ladrón se llevó dinero $3000 pesos en efectivo, muy campante. "Es muy indignante lo que pasa. No me sucede solamente a mí, pasa en todos lados en la ciudad, y te genera mucha impotencia", dijo.En cuanto a lo que se viene, la dueña dijo que de ahora en más empezará a atender tras las rejas, por seguridad. "Me encanta hablar con el cliente. Soy muy simpática, me gusta hablar con la gente, pero lamentablemente no lo voy a poder hacer más", dijo.Micaela tiene su verdulería en el barrio San José y es vecina de la casa en la que vivía Juan Carlos Ré, asesinado en agosto de este año por un menor que había intentado robarlo. "Yo era vecina de Juan Carlos Ré, todos sabemos lo que pasó y tenemos miedo. A raíz de esto que me pasó, vamos a poner cámaras en el negocio para estar más seguros", finalizó.