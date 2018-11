"Esta problemática se viene agravando"

Luego del violento robo que sufrieron dos ancianos en la víspera en Humberto Primo, el presidente Comunal de la localidad, Mauro Gilabert manifestó su preocupación y la del vecino por los reiterados hechos delictivos que vienen sufriendo.

"Marca un récord, en los últimos 3 meses, sufrimos de 24 hechos delictivos. De los cuales no se identificó a nadie y no se resolvieron estos caso. Es una situación que nos preocupa muchísimo. Hemos golpeado todas las puertas y parece que cada vez que lo hacemos se agrava la cuestión" expresó el presidente comunal en Radio ADN de nuestra ciudad.

El último episodio de violencia se dio en la víspera cuando cuatro malvivientes asaltaron a una mujer de 69 años y su esposo de 75, quienes se encontraban en su hogar. Los arrojaron contra el suelo y los encerraron en una habitación.

Los delincuentes robaron una suma importante de dinero y armas de fuego, además de golpear en la cabeza al anciano.



"SIEMPRE ES MÁS FÁCIL

PEGARLE A LA POLICÍA"

Luego de los hechos ocurridos en Humberto Primo, el Comisario Fabián Forni, jefe de la UR 5 departamento Castellanos, manifestó que "nosotros contabilizamos un sólo hecho el lunes pasado. Más específicamente cuando delincuentes ingresaron a un domicilio y agredieron a sus ocupantes, sin llevarse nada relevante".

Las víctimas fueron dos personas mayores de edad que resultaron lesionadas, dijo el Comisario. Consultado sobre los dichos del Pte. Comunal, Gilabert, más arriba, sobre la ocurrencia de 24 hechos en los últimos meses, dijo que no todos son robos e incluso algunos ocurrieron en zona rural.

"Todos se han investigado, se han hecho allanamientos, se recuperaron elementos, pero no se habla de lo positivo, pero sí acontecieron en los últimos cuatro meses en toda la zona y no sólo en Humberto", dijo.

Forni remarcó que se vienen implementando operativos saturación y eso lo reconoce el Pte. Comunal. "No sólo lo hicimos en algunas horas sino durante días. Aunque no tenemos a los autores de los ilícitos, creemos que no estamos muy lejos de ellos".

El Comisario dijo que nunca está conforme, "pero yo saco al personal a la calle. No siempre se obtiene la efectividad que pretendo, pero la policía está activa". En torno a la movilización realizada por la comunidad de Humberto, opinó que "siempre es más fácil pegarle a la Policía y atacarnos en forma desubicada e insolente".

El jefe policial, pidió que la gente ayude a la policía tomando mayores recaudos porque después es fácil exigir. Puso como ejemplo que la misma ciudadanía compra cosas robadas y eso es fomentar la delincuencia.

Además defendió el trabajo de los Fiscales y de los Presidentes Comunales que tienen una permanente colaboración hacia el personal policial.