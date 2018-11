Atraparon a ladrón pero no llegó la policía

En barrio el Pozo viven más de 14 mil personas. Es una ciudad dentro de otra. Como toda concentración habitacional, tiene las complicaciones que son características en este tipo de aglomerados.Un hecho de inseguridad vivieron ayer vecinos del lugar cuando cuatro menores entraron a un negocio de ropa ubicado en el corazón del barrio y tras hacerse de algunas pelotas, indumentaria deportiva y otras cosas se dieron a la fuga. Al ser vistos por uno de los dueños este decidió comenzar a correrlos ante la impotencia de lo sucedido. Tras una persecución que duró un par de cuadras logra detener a uno de los menores mientras se acercaban vecinos al lugar para ayudar a controlarlo.Con el menor reducido en el suelo, comienza otra parte de la historia que iba a tener ribetes poco convencionales.Como es habitual en estos casos, las víctimas del hecho dieron llamado al 911 explicando cuál era la situación que estaban viviendo. Tras explicar lo sucedido, desde la central policial informan a los vecinos que "en ese momento una unidad móvil se dirigía hacia el lugar". Pero el clima se iba caldeando: por un lado el delincuente gritaba desde el piso y pedía que lo suelten. Entre otras cosas, explicaba que "si no lo hacían iba a volver y quemar la casa donde vivían". Por otro lado, ante este tipo de comentarios, los vecinos se exaltaban e insultaban al menor que estaba boca abajo con las manos atadas.Pasaron varios minutos y la policía no llegaba. Así es que decidieron liberar al"detenido" ya que la situación se había tornado insoportable.Pasada media hora, se hizo presente un móvil policial pero acá es donde comienza otra parte curiosa de la historia. Tras tomar declaración a las víctimas y labrar el acta sobre lo sucedido, uno de los oficiales explicó a los vecinos que ante este tipo de hechos "deben tener paciencia ya que hay uno sólo oficial en el destacamento zonal". La cosa no culminó ahí. También expresó que si pasa algo después de las 20 el oficial tendrá que ir caminando al lugar del hecho ya que no hay móviles en el destacamento y es un sólo oficial el que trabaja de guardia.Esta situación pone en vilo a un barrio de grandes dimensiones en la ciudad de Santa Fe. Como si esto fuera poco los hechos de inseguridad se multiplican en la zona y esperan una respuesta más rápida y efectiva tras el aviso al 911.En diálogo con LT10 de Santa Fe, Jonatan Torres, hijo de la dueña del local robado, explicó que son situaciones complicadas las que se viven en el barrio. Mi hermano detuvo al ladrón y no pudo retenerlo por la agresividad de este menor y las constantes amenazas. Además la Policía demoró y no se resolvió el tema. Por otro lado el oficial nos confirmó que desde las 20 no tienen móviles y además hay un sólo oficial en el destacamento.Por otro lado el vecino explicó que "hay un destacamento a dos cuadras de donde sucedió el robo y no se entiende como puede pasar esto. Por otro lado pidió que se patrulle más la zona y se le de más seguridad a los vecinos para que el barrio vuelva a ser el de antes".HALLAN CUERPO EN RIACHOPersonal de Prefectura encontró el cuerpo de un hombre flotando en las aguas del Riacho Santa Fe.Fue en una zona cercana al destacamento y al muelle desde donde salen los boteros en el distrito de Alto Verde, según precisó. La identidad de la víctima aún no fue confirmada y personal dela PDI (Policía de Investigaciones) que trasladó el cuerpo hasta la morgue judicial se está comunicando con familiares de personas denunciadas como desaparecidas en nuestra región.Prefectura dio con el cuerpo esta mañana mientras realizaban un patrullaje fluvial flotando a la altura del Canal de Derivación norte del río Paraná.