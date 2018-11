Empiezan las semifinales femeninas

Desde hoy y hasta el domingo se disputarán los dos cuadrangulares semifinales del torneo Federal Femenino de mayores de básquetbol. Ben Hur estará jugando en Rosario, ya que el Club Atalaya será el organizador.El debut del elenco dirigido por Gustavo Casazza será esta tarde, a las 19, frente a Montmartre de Catamarca, en tanto a las 21 jugarán Atalaya y Bolívar de Villa Carlos Paz.El sábado se enfrentarán, a las 19, Bolívar vs. Ben Hur y a las 21 Atalaya vs. Montmartre. Y el domingo será el turno de Montmartre vs. Bolívar a las 15.30, y de Atalaya vs. Ben Hur, a las 17.30.El otro cuadrangular semifinal será en Neuquén. Jugarán los locales Gregorio Alvarez y Pacífico, junto a Lanús y Ben Hur de Rosario.