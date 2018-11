Pumas confirmados y Vivas no entró en la convocatoria

El entrenador de la Selección argentina de rugby, Mario Ledesma, confirmó ayer la formación titular de Los Pumas que estarán enfrentando a Irlanda este sábado, a partir de las 15:30, en Dublín. El rafaelino Mayco Vivas no ingresó en la convocatoria para este encuentro. ¿Se le dará frente a Francia?En relación al último partido de los Pumas el 6 de octubre (derrota 45-34 contra Australia en casa por el Rugby Championship), Ledesma dispuso la aparición de Guido Petti en la tercera línea, es la mayor sorpresa en un XV que presenta nombres habituales en el resto de las posiciones. Respecto del encuentro en Salta, habrá cinco modificaciones. En la primera línea Santiago Medrano, que cuenta con 8 tests, jugará por segunda vez como titular, en lugar de Herrera. El hombre de Regatas tuvo su único partido desde el inicio, en la victoria de este año sobre Australia por 23 a 19 en Gold Coast. Por su parte Santiago García Botta ocupará el lugar de Nahuel Tetaz Chaparro, quien por una lesión no forma parte de la gira, en tanto que Matías Alemanno ingresa por Marcos Kremer. Tomás Cubelli será el medio scrum, regresando de esta manera a la titularidad en Los Pumas. Bautista Delguy, será la restante modificación, en reemplazo de Matías Moroni.Entre los suplentes estarán el tercera línea Rodrigo Bruni y el pilar Lucio Sordoni, que podrán sumar su primer cap con el seleccionado.Los irlandeses buscarán una victoria de prestigio antes del choque ante los All Blacks ante unos Pumas que cerraron el Rugby Championship con dos victorias, incluyendo la primera en Australia desde 1983. Los Pumas ya derrotaron a Irlanda en cuartos de final de la pasada Copa del Mundo, en 2015, aunque el año pasado perdieron ante el XV del Trébol 28-19 en Lansdowne Road, en un test-match también en noviembre.Equipo de Argentina para medirse con Irlanda en Lansdowne Road: Boffelli - Delguy, Orlando, De La Fuente, Moyano - Sánchez, Cubelli - Petti, Desio, Matera (cap) - Lavanini, Alemanno - Medrano, Creevy, García Botta. Suplentes: Montoya, Zeiss, Sordoni, Bruni, Lezana, Bertranou, Díaz Bonilla, Moroni.