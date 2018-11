Con un festival Omar Aguilar iniciará festejos de sus 51 años con la danza

El rafaelino, Omar Aguilar, tiene el privilegio de celebrar, en plena actividad, su quincuagésimo primer aniversario ligado a la danza folclórica.

Acompañado de dos de sus asistentes, Celeste Iñiguez- responsable de los zarandeos con el grupo de niñas y Héctor Hugo Acosta responsable de los zapateos con los niños de la academia, nos visitó recientemente para difundir la propuesta que lo tendrá como protagonista, acompañado de su ballet y academia.

La oportunidad fue propicia para evocar los inicios en esta maravillosa expresión de nuestras raíces, remarcando que " estoy desde los 8 años, me inicié en la Escuela Bartolomé Mitre, en esa época estaba en calle Colón, y a la hora de música que teníamos, venía un profesor de danza de Santa Fe, era el único que había en la Provincia.

"Algo me vio porque, cuando comenzó con su enseñanza, me llamó aparte y me hizo saber que cada vez que viniese yo iba a estar una hora más para intensificar el aprendizaje, porque, según dijo 'tenés muchas condiciones'. La verdad que tuvo razón y gracias a la danza voy con la cabeza en alto a todos lados, todo el mundo me conoce por la danza".

Más adelante recordó que "hemos estado en Buenos Aires, en Vélez, en Huracán, en River, todo gracias a la danza".



Los festejos



Esta celebración, merced a un proyecto del diputado Roberto Mirabella fue declarada de Interés, hecho que enorgullce a Omar.

En relación a la celebración destacó que "este sábado - mañana, 10 de noviembre, iniciamos los festejos, lo haremos en "El encuentro se denomina Folclorazo 2018 con ritmos y chacareras, estoy con la Academia de danza Virgen de los Milagros de Saguier, de la cual soy fundador, se había iniciado durante el gobierno de Américo "Meco" Gariboldi, y prosigue ahora con el Sr. Torres.

Para participar de esta celebración la delegación grande pertenece a Esperanza, con la que vendrá El Arisco Serrizuela.

Además participarán grupos de Estación Clucellas, de María Juana, Humberto Primo, desde Rafaela concurrirá un solo grupo, la Academia La Cautiva de elsie Andrenelli de Rocca, con Elsie nos conocemos desde chicos, los dos peleábamos por lo mismo, por la difusión y sostenimiento de la danza folclórica.

El festival se iniciará a las 20:30.

Continuaremos los festejos el 8 de diciembre, el Día de la Virgen en el teatro Lasserre, vamos a estar junto a Miguel Figueroa, Antoito Figueroa y su Trío.



Celeste y Héctor son pareja de baile, y además de participar en las distintas coreografías trabajan con los niños de la academia.

En el caso de Celeste se inició con Sergio Aguilar, con quien estuvo dos años, en 2017 estuvo en unas peñas y luego se incorporó al staff de Aguilar.

Por su parte Héctor se inició con Aguilar, estuvo un tiempo en el ballet de Noemí Battistoni, y luego retornó con Aguilar.

Ambos se muestran con grandes expectativas por el festival que se ofrecerá el próximo sábado, tanto en relación a la calidad de lo que ocurrirá en el escenario como en lo que se refiere al acompañamiento del público.