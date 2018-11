Los finalistas del Absoluto

El torneo de Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol ya conoce a sus finalistas. Por el lado del Absoluto A, Moreno de Lehmann y La Hidráulica de Frontera se clasificaron a la final, partidos que se jugarán el próximo sábado en San Martín de Angélica desde las 14:30 hs. Mientras que en el Absoluto B lo hicieron el Deportivo Aldao y Bochófilo Bochazo. Definirán, también el sábado a las 14:30 hs en Juventud Unida de Villa San José.Por el lado del Absoluto C, Argentino Vila le ganó la final a Talleres de María Juana, en cancha de Florida de Clucellas, y celebró el título.A continuación, todo lo ocurrido en los encuentros de semifinales:La Hidráulica 1 (Esteban Ribles) vs Argentino de Humberto 1 (Marcelo Oliva), Moreno de Lehmann 1 (Ezequiel Dubois) vs Tiro Federal de Moisés Ville 1 (Alexander Fernández).La Hidráulica 3 (Lucas Lugus y Axel Paz x 2) vs Argentino de Humberto 0, Moreno de Lehmann 1 (Santino Gaido) vs Tiro Federal de Moisés Ville 0.La Hidráulica 3 (Ariel Peralta, Francisco Longo y Brian Rodríguez) vs Argentino de Humberto 0, Moreno de Lehmann 4 (Nahuel Bett, Fernando Turquetti x 2 y Uriel Leiva) vs Tiro Federal de Moisés Ville 0.La Hidráulica 0 vs Argentino de Humberto 4 (Federico Vercelli, Joaquín Trutali, Santiago Ercole y Axel Villarruel), Moreno de Lehmann 3 (Octavio Gadler x 2 y Jonas Bett) vs Tiro Federal de Moisés Ville 0.Bochófilo Bochazo 3 (Matías Mallia Cordero x 2 y Federico Godoy) vs Dep. Bella Italia 1 (Brian Soria), Dep. Aldao 4 (Javier Nenetz, Esteban Zanabria, Alejandro Espíndola y Juan Trinchieri) vs Unidad Sancristobalense 1 (Amado García).Bochófilo Bochazo 2 (Matías Guri y Leandro Casco) vs Dep. Bella Italia 2 (Sergio Paez y Martín Poi), Dep. Aldao vs Unidad Sancristobalense .Bochófilo Bochazo 3 (Matías Eggel x 2 y Juan Suárez) vs Dep. Bella Italia 0, Dep. Aldao 1 (Uriel Iturre) vs Unidad Sancristobalense 2 (Catriel Retamar y Valentino Bustos).Bochófilo Bochazo 2 (Agustín Ocampo x 2) vs Dep. Bella Italia 0, Dep. Aldao 2 (Juan Leurand x 2) vs Unidad Sancristobalense 2 (Jair Sandoval y Yamil Cejas).Argentino Vila 0 vs Talleres de María Juana 2 (Enzo Gutiérrez y Tomás Zapata).Argentino Vila 2 (Guillermo Mallet x 2) vs Talleres de María Juana 2 (Alvaro Ruiz).Argentino Vila 3 (Agustín Garetto x 2 y Patricio Martínez) vs Talleres de María Juana 1 (Genaro Zapata).Argentino Vila 1 (Lorenzo Ferrero) vs Talleres de María Juana 1 (Matías Streitenberger).