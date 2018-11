Delincuentes armados robaron un comercio del barrio Villa Rosas

No es la primera vez que este reconocido comercio ubicado en el barrio Villa Rosas es víctima de la delincuencia.En la oportunidad 4 sujetos armados, vestidos de negro y con cascos, ingresaron al local, apuntaron al responsable del negocio y se hicieron de poco dinero pero produjeron un gran terror.El hecho se dio en el negocio ubicado en la intersección de las calles Gobernador Crespo y Santa Rosa, cerca de la hora 21 del pasado miércoles. Cuatro sujetos armados con escopetas recortadas y armas blancas llegaron al lugar en motos, apuntaron a quienes se encontraban en el sitio y se hicieron, según lo que contaron a este medio, con alrededor de $ 600.A los malvivientes no les bastó con el dinero del comercio por lo que amenazaron a los clientes que se encontraban en el lugar y se hicieron con sus pertenencias."Afortunadamente hay que agradecer que no pasó nada grave. Dos entraron, otros dos esperaron afuera, con cascos. Le robaron a una chica y al otro no se si le sacaron algo. Mi mamá estaba detrás del negocio y gracias a Dios agradezco que no haya estado", dijo el dueño del local al canal local Somos Noticias.Además recordó que no es la primera vez que sufren robos, remarcando el mal momento y la inseguridad que tiene el barrio Villa Rosas: "vamos a empezar a atender de otra manera y no sé si la gente va a poder ingresar para comprar, los vamos a atender desde afuera", finalizó.