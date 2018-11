Hockey: clasificados de la FOSH

El domingo se disputaron los cuartos de final de la Copa Challenger de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey, en el predio del autódromo del Club Atlético de Rafaela. Dos de las cuatro series -recordemos que se jugó ida y vuelta en la misma jornada- fueron a definición por penales, lo cual marca la paridad de estos enfrentamientos.En el duelo de equipos rafaelinos, Sportivo Norte derrotó a 9 de Julio por la mañana 1 a 0, con gol de Iara Paulino. A la tarde, se impusieron las julienses por el mismo resultado, con gol de Araceli Gorosito. De tal modo fueron a la instancia de desempate, donde ganó 9 de Julio 2 a 1, con la arquera Loana Bravo siendo figura determinante ya que atajó cuatro remates de los cinco lanzados. Marianela Cattánea y Lucía Romano convirtieron para las dirigidas por Champy Dominino.El que quedó eliminado por esta vía fue Juventud de Humboldt. El campeón de la A2 no pudo con Atlético Tostado, clasificado de una de las Zonas Interior. A la mañana igualaron 1 a 1, mientras que a la tarde fue 0 a 0. Y en los penales ganó Tostado 3 a 2.A 9 de Julio de Morteros, campeón de la A1, no le sobró mucho, pero salió airoso ante Calchaquí, de la otra Zona Interior. En el primer partido ganó 1 a 0 con gol de Natalia Mansilla, y la revancha fue 0 a 0.El que ganó con mayor autoridad fue Atlético San Jorge. En el primer duelo se impuso al Dep. Bella Italia por 3 a 2 con goles de Virginia Mensi, Gina Peirone y Valentina Mensa. Romina Santos convirtió los goles del perdedor. Luego, la revancha fue también triunfo por 3 a 0, con anotaciones de la goleadora Valentina Mensa, en dos oportunidades, y Zoe Cabral.SEMIFINALESEl certamen tendrá continuidad el 18 de noviembre en Sarmiento de Humboldt. Los choques de semifinales serán 9 de Julio de Morteros vs. 9 de Julio de Rafaela y Atlético San Jorge vs. Atlético Tostado. (Fuente: www.todoapulmon-rafaela.com).