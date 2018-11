De Interés: viaje de capacitación a Japón

Ayer por la mañana se llevó a cabo la habitual sesión ordinaria del Concejo Municipal local.Todo comenzó con el izamiento del pabellón nacional efectuado por Carlos Gómez. Se ofreció el informe de presidencia y por Secretaría se dio lectura a la correspondencia recibida.Apelando al Art. 61 del Reglamento Interno se comenzó por el tratamiento de un Proyecto de Declaración, que fue aprobado, elaborado por Fernando Cattaneo por la que se declara de Interés Municipal y ciudadano la visita y capacitación que realizarán integrantes de la escuela de Karate Do Shorin Ryu Kyudokan Fattore Dojo Argentina, en Okinawa, Japón desde el 09 al 29 de noviembre del corriente año.Entréguese copia de la presente al director de la escuela en nuestra ciudad, Sr. Marcelo Sobrero, al director de la World Okinawa Shorin Ryu Karate do Kyudokan Federation, maestro Minoru Higa y al Sr. Intendente de la Municipalidad de Sunchales.En sus fundamentos Fernando Cattaneo resaltó que Marcelo Sobrero, director de la escuela de Karate Do Shorin Ryu Kyudokan Fattore Dojo Argentina, junto a cuatro de sus alumnos viajarán a Japón desde el 9 al 29 de noviembre para participar de las Jornadas de Capacitación en el marco de la referida disciplina.La capacitación y visita permitirá el acercamiento y experiencia de conocer y practicar con el Director Mundial de la Escuela Kyudokan, el Maestro Minoru Higa, quien asume la responsabilidad de ser el Representante oficial de la Escuela Kyudokan, cuya sede central está en Okinawa al fallecimiento de su tío, el Maestro Yuchoku Higa, con quién desde niño practicó las técnicas de la Escuela Kyudokan.El recorrido de la disciplina del Karate Do involucra necesariamente una trayectoria por Japón, su historia riquísima y su invaluable cultura y tradiciones; es así que conjuntamente se realizarán actividades relacionadas con la cultura, idiosincrasia e intercambio, en el marco de la historia, costumbres y hechos destacados de OKINAWA, que trascienden lo meramente relacionado al Karate Do.Se pasó a cuarto intermedio para efectuar la entrega del certificado y Marcelo Sobrero expresó su agradecimiento.Tuvo despacho favorable un proyecto de Ordenanza del Ejecutivo para solicitar al Gobierno Provincial un aporte no reintegrable en el marco de la Ley 12385. La fundamentación fue hecha por Leandro Lamberti quien señaló que el Fondo de Obras Menores 2018, para este Municipio asciende a $ 8.388.478,75, y que será destinado a la ejecución de cordón cuneta y desagües.Elaborada por Fernando Cattáneo y está relacionado con el célebre incidente vial, por un control de alcoholemia, y que ya en varias ocasiones se elevó un pedido en este sentido.El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal para que en el plazo perentorio e improrrogable de 48 horas, dé cumplimiento completo a la Minuta de Comunicación Nº 778/2018, sancionada por este Cuerpo Legislativo, con fecha 06/09/2018, la que recibiera respuesta inacabada y/o incompleta, reiterándole para que a través de la/s Secretaría/s que corresponda, proceda a remitir las actuaciones y/o copia del expediente del proceso de la Información Sumaria dispuesta mediante Resolución Nº 3996/2017 del DEM, por ser la misma de importancia institucional y/o procedimental del caso.Que mediante la Minuta Nº 778/2018 el Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales solicita al Departamento Ejecutivo Municipal información respecto del procedimiento de Información Sumaria dispuesta por el DEM conforme Resolución Nº 3996/2017, requiriendo asimismo se adjunten las actuaciones y/o copia del expediente.Que sin perjuicio de los antecedentes previos que demuestran una reiterada acción por obtener información temporal, certera y precisa sobre el caso en particular, la tardía respuesta ingresada en la sesión próxima pasada, no cumplimenta acabadamente con lo requerido toda vez que se ha omitido adjuntar con el acto resolutorio copia del expediente y/o de las actuaciones del procedimiento;Que asimismo, en la breve presentación tampoco se expresa ningún argumento fáctico o legal respecto de la imposibilidad de la remisión o acceso de la información complementaria requerida.Que en virtud del análisis sobre determinados considerandos de los cuales se difieren dudas sobre la legalidad y/o encuadres subjetivos respecto de los hechos investigados, además de la imposibilidad de revisar el cumplimiento de los plazos, se hace fundamental y necesario contar con la documental que conforma el contexto de actuaciones, pruebas levantadas e investigaciones realizadas a efectos del mejor control de aquellos planteamientos y/u oportunamente hacer uso de las herramientas correspondientes;Que ya fuere dicho que la expresión de los hechos que fueran motivo de investigación mediante el procedimiento establecido por el DEM a través del acto resolutorio, también tuvieron ingreso a este órgano legislativo para su conocimiento, lo cual en virtud de la función de contralor que tiene este cuerpo deben tomarse todas las medidas que correspondieren a realizar eficazmente tal acción;Que por todo lo expuesto, y la importancia de contar con la información detallada sobre las actuaciones desarrolladas por el DEM en orden a los eventos descriptos, es que remite la presente minuta.