Incidentes por las entradas

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Cientos de hinchas de Boca se quejaron públicamente en los ingresos a la Bombonera, en medio de empujones y momentos de tensión, luego de no haber podido adquirir entradas en una primera tanda de venta de adicionales para el partido de ida frente a River por la final de la Copa Libertadores. Los socios, que más allá de alguna avalancha expresaron su bronca pero sin incidentes mayores, no pudieron adquirir tickets a través del portal www.soysociosbocajuniors.com.ar e hicieron saber su malestar al ir a protestar al club, más allá de las críticas en redes sociales.A diferencia de lo que ocurrió en los partidos anteriores, esta vez Boca decidió que no existiera el filtro para comprar las entradas, que consistía en que sólo los socios que tenían una determinada cantidad de partidos asistidos, podía realizar la operación.En su mayoría, los hinchas se manifestaban en contra del presidente Daniel Angelici y su Comisión Directiva, a la que acusaron de no poner toda la cantidad de entradas a disposición para priorizar la reventa y sacar un mayor rédito.