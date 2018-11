Pre cosquín 2019: Rafaela ¡presente!

Entre sábado 3 y domingo 4 del corriente, la Subsede Rafaela del Pre Cosquín 2019 tuvo su desarrollo, esta vez en forma dividida: música en jornada sabatina y danza el domingo hasta terminar.

si bien la cantidad de inscriptos no fue demasiada ( una treintena en total, fue lo suficientemente abundante como para conformar en ambos casos, un espectáculo de jerarquía, con interesante calidad y parejos niveles en cuanto a interpretación se refieren, tanto en música como en danza.

Durante 6 horas en cada presentación, los jurados debieron trabajar a destajo a fin de evaluar el trabajo presentado por los intérpretes, labor que desarrollaron en forma ecuánime y justa. Indudablemente que cuando quienes imparten justicia, lo hacen con cabal conocimiento de causa, sus decisiones son aceptadas, respetadas y aplaudidas, que fue lo que ocurrió en ambas jornadas, donde ( tanto intérpretes como público) premiaron con contundentes muestras de aprobación en ambas jornadas culturales.

En materia musical debemos señalar la brillante labor de intérpretes zonales, donde salvo en el rubro Canción Inédita, el sancarlino Héctor Gustavo Díaz obtuvo el lauro, el resto de ganadores pertenece a la ciudad y zona de influencia, clara muestra que estamos trabajando musicalmente en permanente ascenso. Debemos tener en cuenta, que si los intérpretes de cualquier rubro no reúnen un mínimo de condiciones, el jurado declara desierta la categoría en cuestión. Ejemplo: el año pasado, cuando en la categoría danza, un solo rubro ( pareja de baile estilizada), reunió el nivel competitivo suficiente para representar a nuestra sub sede en el Atahualpa Yupanqui.

Y en este certamen 2019, todas las categorías que presentaron inscripciones; pareja de baile tradicional; pareja de baile estilizada, solista de malambo y conjunto de danza,superaron con creces los niveles exigidos, obligando al jurado a hilar muy fino a fin de clasificar el mejor. Lamentablemente ningún bailarín radicado en Rafaela figuró en el concurso de danza, pero sí, una rafaelina, Noelia Confalonieri, (que cursó estudios de guitarra y canto en la Escuela 22 de Noviembre del Sindicato de Músicos, y radicó luego su feliz existencia en la ciudad de buenos Aires, donde trabajó danza en la academia de Julio Bocca, para luego continuar especializándose en baile y proyección folclórica en la Universidad Nacional del Arte), consiguió la presea dorada en el rubro " pareja de baile estilizada", donde representará a su ciudad natal en el escenario mayor del folclore, en el certamen más grande y federal del país.

Debemos aclarar que en el Pre Cosquín 2018, la misma pareja de baile estilizada ( Confalonieri-Rodríguez) fue ganadora en su noche clasificatoria, alcanzando la finalísima en representación de la sub sede Azul ( Buenos Aires) , lo que no significa poco mérito, si se tiene en cuenta el alto nivel de baile que cada año acercan el medio centenar de subsedes participantes.

En cuanto al público asistente, fue demasiado poco en relación al movimiento danzante y música que habitualmente desarrolla nuestra zona. No hay excusa posible cuando se trata de aprender, pues, ( sobre todo en danza) el observar a bailarines como los que participaron en esta edición, indudablemente dejan una muy buena enseñanza, y permite ubicarnos donde estamos parados en la escala nacional. Además, en los Pre Cosquín no hay acomodos por parte de los jurados. Pueden cometer equivocaciones pues son seres humanos. Y como corolario, la Comisión Municipal de Folclore de Cosquín envía siempre un veedor a efectos de verificar tarea de jurados y parte organizativa del mismo, que fue sobremanera convincente.

Comenzamos a transitar el camino hacia el Pre Cosquín Nº 48 ( que tendrá lugar entre el 4 y el 20 de enero, en la plaza Próspero Molina) , con una preselección que, englobando lo visto, escuchado y vivido en estas dos jornadas nos permite una calificación de ¡excelente!

Esperemos que el final del día 20 de enero, nos depare satisfacciones paralelas.