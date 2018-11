Más empresarios dicen que no podrán cumplir

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Distintas cámaras empresariales del comercio y la industria volvieron a advertir ayer que algunos sectores no podrán hacer frente al pago del bono de fin de año por $ 5.000 impulsado por el Gobierno.El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, consideró que hay "muchas empresas que no van a poder pagar el bono, ya que hay sectores con crisis muy profundas". Weiss se sumó así al reclamo del vicepresidente de la Unión Industrial (UIA) Daniel Funes de Rioja, quien advirtió que más de seis de cada diez empresas no podrían hacer frente al bono y reclamó implementar formas de financiamiento y su pago en más de dos cuotas.El presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), Fabián Castillo, advirtió que "no todas las pymes porteñas están en condiciones de afrontar un bono de fin de año", por lo cual reclamó "contemplar alternativas para mitigar el impacto de la recesión" en el sector."Somos conscientes de que el poder adquisitivo se ha deteriorado, pero las pymes estamos sufriendo fuertemente las consecuencias de la recesión. En muchos sectores de la economía que han sido golpeados, no hay margen para un bono", sostuvo el dirigente.Además, Castillo consideró necesario "analizar qué sector de la economía local tuvo más dinamismo y ver de qué manera puede afrontar este pago suplementario, siempre que no sea de carácter remunerativo".El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Eduardo Fernández, aseguró que ese sector no puede pagar "porque tenemos que abonar el aguinaldo en una situación de crisis que provocó el propio Gobierno". Según Fernández, "a los grandes empresarios que se quejan por el bono, hay que preguntarles a quién votaron y financiaron". En declaraciones a FM La Patriada, el empresario calificó de "insensible" al Gobierno.La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) sostuvo que ese sector "no pude afrontar" el pago y requirió al Gobierno que "consideren plenamente que nuestra actividad está remunerando lo que se acordó en las paritarias y no podrá afrontar nuevos compromisos salariales".Según indicó la CECHA, "en el acuerdo salarial -que se extiende desde abril de 2018 a enero de 2019- hemos otorgado incrementos del 40%, porcentaje que representa uno de los más altos" de los acordados por los diversos sectores.Por ese motivo, CECHA estimó que no es necesario, para esa actividad, el pago de un bono de fin de año, y aseguró, además, que el "sector de expendio de combustibles, conformado por pymes o microempresas, está abordando los serios inconvenientes que sobrevienen en esta etapa de ajuste con una tolerancia extrema".