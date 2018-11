Macri contra el subsidio y los gremios aeronáuticos

BUENOS AIRES, 9 (NA).- El presidente Mauricio Macri consideró hoy injusto que el 95% de los que no usan aviones deban financiar el déficit operativo de Aerolíneas Argentinas, que este año rondaría los US$ 200 millones. En medio de un conflicto que paralizó los vuelos durante casi toda la jornada, Macri le pidió a los gremios de trabajadores de Aerolíneas Argentinas sentarse a negociar con las autoridades para que la empresa deje de necesitar aportes del Estado nacional. "No es justo que el 95 por ciento de los que no usan los aviones tengan que pagar" el financiamiento de la compañía, sostuvo el jefe de Estado.

Macri dijo que "desde que Aerolíneas se estatizó, el Estado tiene que poner plata todos los meses para que funcione. Todas las líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría del mundo no requieren que los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses".

Durante el acto de inauguración de un hotel en la localidad bonaerense de Pilar, el jefe de Estado se pronunció de esa forma al hacer referencia a un paro que afectó los vuelos de Aerolíneas y dejó a más de 30 mil pasajeros varados. "Todos los meses hay nuevos argentinos que vuelan por primera vez, pero sigue siendo menos del 4 ó 5 por ciento del total de la población. No es justo que el 95% de los que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione", sostuvo Macri.

El jefe de Estado dijo que "este último mes" el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, debió "girar más de 1.000 millones de pesos a Aerolíneas para pagar sus salarios", y graficó que esa cifra son "más de dos metrobuses". "Le pido a los gremios de Aerolíneas que se sienten con las autoridades para que lo antes posible, meses, un año más, Aerolíneas pueda volar sin pedirle plata al gobierno nacional", señaló Macri.

El mandatario aseguró que las compañías extranjeras que operan en el país "viven con los pasajes" que venden.



LA HIJA DEL

PRESIDENTE

Macri aseguró que una de sus hijas le pregunta por qué "no se hacen las cosas como hay que hacer en Aerolíneas" Argentinas. Al aludir a una de sus tres hijas (Agustina, Gimena y Antonia), aunque sin precisar cuál, Macri planteó: "Yo no quiero más que mi hija me pregunte: `Papá ¿Por qué te tienen que bancar todos los demás porque no se hacen las cosas como hay que hacer en Aerolíneas para que no requiera del aporte del resto de los argentinos?´".