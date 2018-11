El Senado tratará el Presupuesto pero bloqueó debate sobre Fondo Sojero

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La presidencia del Senado convocó ayer a sesión especial para el próximo miércoles con el fin de tratar el paquete de proyectos económicos que incluyen el Presupuesto 2019 y evitar que la oposición incluya en el temario el reclamo por la restitución del Fondo Sojero.La sesión fue convocada para el 14 de noviembre a las 14:00 con el proyecto de presupuesto al tope del temario y Cambiemos confía en convertirlo en ley con alrededor de 40 votos en los que se mezclan los del oficialismo, una parte del Bloque Justicialista y bancadas provinciales.El temario sigue con la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias para cambiar el criterio de revalúo por inflación de las ganancias de empresas, que al igual que el Presupuesto 2019, ya tiene aprobación de la Cámara baja.También fue incluido el proyecto que avala la adenda al Consenso Fiscal 2018 firmada por el Poder Ejecutivo y 19 provincias para establecer modificaciones impositivas que suavicen el impacto del ajuste sobre los estados provinciales y compensarlas por el traspaso de servicios.El Senado incluyó en la lista de temas a tratar el proyecto alternativo de modificación del impuesto a los Bienes Personales que presentó el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, para que las viviendas de hasta 18 millones de pesos no queden alcanzadas.En la sesión se tratará el proyecto impulsado por el santafesino Omar Perotti (Justicialista) y el chaqueño Ángel Rozas (Cambiemos) para reducir la alícuota que pagan las cooperativas y mutuales de ahorro, de crédito y de seguros.Además, se incorporó una iniciativa de la tucumana Beatriz Mirkin (Justicialista) para establecer un régimen de monotributo especial para productores cañeros y otra del cordobés Carlos Caserio (Justicialista) para reincorporar a los trabajadores cesanteados de las fábricas militares de Río Tercero, Villa María y Fray Luis Beltrán.Al tratarse de una sesión especial, el temario es cerrado, es decir que no pueden incluirse proyecto que no figuren en el decreto de convocatoria, con lo que Cambiemos bloqueó la posibilidad de que un sector del peronismo incluya el reclamo de la restitución del Fondo Sojero.Durante la última reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, a la que asistió el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el formoseño José Mayans (Justicialista) advirtió que un nutrido sector del peronismo intentará avanzar con esa medida.Se trata de un reclamo que reflotaron los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán, de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de Catamarca, Lucía Corpacci, luego del acuerdo que habían alcanzado con el Gobierno meses atrás, en el marco del debate sobre el presupuesto.Ese entendimiento, que incluyó una compensación de 4.125 millones de pesos para las provincias, hizo que el reclamo de derogar el decreto por el que se eliminó el fondo no se colara en el debate presupuestario de la Cámara de Diputados, pero cuando la discusión pasó al Senado los gobernadores volvieron a instalar el tema.