Cosquín Rock devela la nueva grilla

Esta es la semana más movida. Tal vez la más movida sacando la semana previa al festival. Es que el Cosquín Rock 2019, el mito de las sierras que se realizará 9 y 10 de febrero, se puso definitivamente en marcha. El lunes a primera hora comenzó la venta de entradas anticipadas con un gran suceso. De hecho, los 3.000 boletos de la Etapa 1 volaron en media hora y fue necesario inmediatamente habilitar una segunda etapa.

Claro que la semana tenía reservado algo mucho mas importante aún que los tickets y es la grilla de artistas que estarán en la edición 19 del festival de rock nacional más grande de la Argentina. Finalmente, se supo que hoy desde las 18.30 se estará develando la programación para febrero del año entrante.

¿Con qué se va a encontrar el público? Difícil saberlo a ciencia cierta. Será la del año que viene una edición que tendrá sus complicaciones, fundamentalmente económicas por el momento que vive el país, si se lo compara con febrero de este año. El propio productor José Palazzo se encargó de expresar esta preocupación cada vez que fue consultado.

La disparada del dólar, sobre todo en la segunda mitad de 2018, conspiró, entre otras cosas, con la idea de pensar en artistas internacionales, dado que los costos se dispararon a precios inalcanzables con una divisa norteamericana cercana a los 40 pesos. Sin embargo, a principios de semana el propio Palazzo en un video muy distendido confirmó junto a los músicos a los españoles de Ska-P, que vienen acompañando al festival durante este año (estuvieron en Chile, Uruguay y Colombia).

Si se habla de lo local o más cercano, en algún momento el propio Palazzo deslizó casi a modo de confirmación la presencia de La Vela Puerca (con disco nuevo) y No Te Va Gustar (2016 última vez en el festival). En los últimos años Ciro y Los Persas, Los Pericos, Guasones, Skay, Kapanga, El Bordo han sido número puesto. A eso sumarle a Las Pelotas, única banda con asistencia perfecta a las 18 ediciones.

¿Se puede esperar alguna gran sorpresa? La presencia de Don Osvaldo casi que no sería tal, teniendo en cuenta que en 2016 -año en el que Pato Fontanet gozaba de libertad- estuvieron presentes, luego hubo un “break” obligado y ahora nuevamente el ex líder de Callejeros está en los escenarios, justamente con la producción de Palazzo y compañía. En algún momento se especuló (o tal vez se soñó) con que el gran Charly García reapareciera por las sierras de

Córdoba, siendo que este ha sido el año de su nueva reaparición en escena, con shows en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Y aquí también apelando a la amistad que lo une con Palazzo que va más allá de que sea su productor. Si Palazzo tiene esa carta en la manga se la supo guardar más que bien, aunque resulta difícil imaginarlo a Charly en este momento en un mega evento como el Cosquín Rock, más por sus complicaciones de salud que por sus ganas de tocar. No deja de ser una expresión de deseo.

Los Auténticos Decadentes que vienen promocionando su excelente disco desenchufado que realizaron para la MTV, acompañaron las versiones chilena y colombiana del Cosquín Rock y se asoman como una de las atracciones para febrero en Santa María de Punilla.

¿El resto? Muchos esperan que nuevamente esté La Casita del Blues. Y habrá que ver que ocurre con el escenario Córdoba Rockea y sobre todo con el Pre Cosquín Rock que en principio podría tener una fecha nuevamente en Rafaela. Si bien por estas horas se encuentran en plena negociación, es un hecho que habrá una fecha del concurso de bandas en nuestra ciudad. Según pudo saber extraoficialmente LA OPINION, sería el 15 de diciembre, con lugar a designar, aunque no sería de extrañar que nuevamente se realice en el Anfiteatro Alfredo Williner. Cabe recordar que en enero de este año se hizo el Pre Cosquín Rock para la edición 2018 y los ganadores fueron los chicos de 4to Tiempo que tocaron en la segunda jornada del festival.