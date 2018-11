"La juventud se tiene que hacer cargo del futuro de la ciudad "

Con un buen marco de estudiantes de universidades de toda la ciudad, comenzaron ayer los debates por el destino que nuestra ciudad le dará a los ex-Almacenes Ripamonti, intentando escuchar y poner sobre la mesa todas las voces y opiniones de todos los sectores, para el futuro de un inmueble que despertado tantas polémicas en los últimos años.

Con la participación de María Julia Daviccino, a cargo de la secretaría de Participación y Gestión del Municipio, el proceso participativo fue denominado “Ripamonti, un nuevo comienzo”, contará con la organización de foros de ideas destinados a diferentes públicos, con el objetivo de construir un programa de usos y actividades para que el histórico lugar que represente el sentir rafaelino.



"LOS JOVENES SE TIENE

QUE HACER CARGO"

Entre tanto discurso de bienvenida, una de las frases que se escuchó por parte de las autoridades, fue direccionada hacia los estudiantes, a los que le pidieron "hacerse cargo del destino de la ciudad", pidiéndoles un involucramiento para con proyectos, opiniones e ideas. "Es lindo que piensen en nosotros para poder opinar. Uno aprende de estas cosas, sabiendo lo importante que es la Recova para Rafaela", dijo Claudio, estudiante de nuestra ciudad.

Ayer se llevó a cabo una introducción temática sobre la historia de los ex Almacenes Ripamonti y sobre el estado actual que presenta la estructura del edificio, teniendo en cuenta los aspectos que se encuentran en condiciones de poder recuperar. Luego se realizaron mesas de debate, que fueron coordinadas por facilitadores encargados de llevar adelante las discusiones y de poder llegar a conclusiones.

"El objetivo es construir un programa de usos y actividades sobre el espacio. Hoy comenzamos con un sector de la ciudad, que tienen que ver con los estudiantes, convocándolos a través de las distintas casas de estudio para tener este espacio de diálogo", dijo y agregó que "nos parece central que cuando se generen procesos de participación ciudadana sea en función de una opinión formada. No esto de hablar por hablar ni de la percepción, sino que uno tenga sustento para en función de eso dar su opinión", explicó Daviccino.

Además explicó que en el caso de los estudiantes "hemos tratado de convocar a una masa crítica de jóvenes que se están formando en la ciudad y en donde le pedimos que hablen desde la disciplina en la que se está formando. Por eso las mesas que tenemos hoy, interdisciplinarias, donde buscamos encontrar un lenguaje común dentro de todas miradas tenemos. Ya sea desde la arquitectura, ingeniería, el márketing, el turismo, puedan pensar este espacio", completó.



LO QUE SIGUE

El segundo foro tendrá lugar mañana viernes 9 de noviembre, a partir de las 17.00, pero esta vez destinado a adultos mayores. También se organizará en el Museo Histórico Municipal, en el marco de la muestra “Ripamonti, en lo tangible y lo intangible”. Mientras que el tercer encuentro está previsto que se desarrolle abierto a todo público (podría ser el martes 26 de noviembre). De esta manera, y repitiendo la experiencia participativa lograda en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, la ciudadanía tendrá la posibilidad de participar en espacios de debate, en el marco de un proceso de planificación estratégica para el futuro de la ciudad.

Cabe recordar que tras años de abandono y desidia de parte del sector privado, el 23 de agosto de 2018 se promulgó la Ordenanza Nº 4.986 que declara de interés público y sujeta a expropiación las fracciones de terreno donde se emplazan los ex Almacenes Ripamonti.

Por otro lado, al igual que en noviembre del año pasado, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región le trasladó a los ediles de la ciudad una iniciativa para que un porcentaje de lo que se recaude en concepto de estacionamiento controlado se destine a la creación de un fondo específico para la realización de obras de infraestructura en la misma zona en donde rige el propio estacionamiento.

Dirigentes de la entidad expresaron que consideran conveniente reinvertir parte de lo que se recauda en jerarquizar el sector mejorando las veredas, la iluminación, instalando cámaras de video-vigilancia, etc. Cabe destacar que el microcentro es la zona de la ciudad de mayor densidad comercial y de servicios donde confluye un intenso flujo de tránsito vehicular y peatonal.