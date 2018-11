Bono de fin de año será obligatorio solo para el sector privado, dijo Sica

BUENOS AIRES, 8 (NA).- El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, afirmó ayer que el pago del bono de fin de año, por 5.000 pesos, será obligatorio sólo para el sector privado, pero las empresas alertaron que seis de cada diez no estarán en condiciones de afrontarlo.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la cámara de alimenticias COPAL y uno de los vicepresidentes de la UIA, advirtió que "más del 60% de las empresas no podrán hacer frente al pago de un bono" y pidió buscar la forma de financiarlo.

En tanto, los gremios que representan a empleados estatales reclaman quedar adentro de esa bonificación, que se concretaría en dos cuotas, en noviembre y enero.

Sica, por su parte, dijo que el bono sería "compensatorio y no remunerativo, en dos cuotas, en principio para el sector privado. Al explicar por qué quedaría exceptuado el sector estatal, Sica sostuvo que "hasta que el sistema público no cierre sus paritarias, solo compete al sector privado. Estamos terminando de redactar el texto".

En ese sentido, explicó: "Pusimos el límite de 5 mil pesos como no remunerativo. Para las empresas que puedan pagar más, eso ya sería remunerativo". Dijo que la "idea de esta mesa de diálogo es que todos ponemos algo. Nosotros estamos resignando recaudación con el pago no remunerativo".

En declaraciones a radio Continental, Sica resaltó: "Venimos manteniendo un diálogo fluido con todos los sindicatos. Reconstituimos la mesa de diálogo que en los últimos meses no había funcionado". "Los gremios planteaban que podría haber algún tipo de flexibilidad (para el pago del plus de fin de año). Vamos a hablar con el sistema financiero para ver si puede haber algún tipo de financiación para las empresas que no lo puedan pagar", indicó el ministro.

Sica reconoció el "impacto de la crisis" en los salarios, pero aclaró que desde el Gobierno están haciendo "todo lo que podemos hacer para recuperar el crecimiento".

En este marco, en la reunión con gremios y empresas también se dispuso que las compañías que pretendan despedir personal tendrán que encarar un proceso administrativo ante la Secretaría de Trabajo, como paso previo a concretar esa medida. Esta decisión se oficializará en los próximos días por medio de una resolución a publicarse en el Boletín Oficial.

La intención es fijar un mecanismo que desaliente los despidos, en el marco de la recesión económica que sufre el país.



MAS INFORMALIDAD

EN LAS PYMES

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió que existe un "crecimiento desmedido del mercado informal" en la actividad de las pequeñas y medianas empresas, por el "efecto nocivo de las altas tasas de interés y una presión fiscal récord".

"Creció en forma impactante la cantidad de transacciones no registradas, porque los costos financieros obligaron a muchas empresas a realizar negocios sólo en efectivo para evitar remarcar precios y no tener que cambiar cheques que generan pérdidas que están fuera de la lógica", señaló Rosato.

En un comunicado, el dirigente alertó que la decisión de "muchas pymes" de operar parte de su producción por fuera de la formalidad, "genera importantes pérdidas al Fisco y pone en condición de debilidad competitiva a las empresas registradas, que diariamente se enfrentan a pagar todas obligaciones porque son parte de un sistema".

Para Rosato, la informalidad es consecuencia de "los problemas que provocó la crisis a partir de la recesión, con un achicamiento letal del consumo interno, los mayores costos fijos por subas de los precios energéticos y una devaluación que distorsionó el mercado de insumos". "La falta de financiamiento y la fuerte presión impositiva se conjugaron para llevar a las pymes a una decisión dolorosa: informalizarse", señaló.