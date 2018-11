Solicitan a la Provincia aportes no reintegrables

Por Emilio Grande (h.).- En la siesta de ayer fueron aprobados 13 proyectos en el Concejo Municipal, entre ellos se solicitan al gobierno provincial aportes no reintegrables en el marco de las obras menores 2018: se trata de

37.164.630,21 pesos, de los cuales el 50% con fondos para gastos corrientes y el resto en máquinas. Al respecto, Evangelina Garrappa dijo que "autorizamos al DEM solicitar este aporte no reintegrable corresponde para el 2018 en obras menores para gastos corrientes; el resto destinar en adquisiciones de grúa hidráulica, equipo topador y 2 rastras de tiro, según establece las leyes 12.385 y 13787/18".

* Declarar de interés municipal evento “Un día para dar”: es organizado por mujeres emprendedores solidarias de Rafaela para el 25 de noviembre, en el barrio Sarmiento, siendo lo recaudado se donará a varias instituciones, proyecto presentado por Jorge Muriel (a cargo de la presidencia), defendido por Garrappa.

* Declarar noviembre “Mes de concientización y prevención de la violencia de género”: organizarán distintas actividades este mes. Expuso Garrappa, citando la presencia en el recinto de Carla Cavalié de la oficina municipal de violencia de género, citando que en 2017 fueron asistidas y contenidas 90 mujeres, de enero a mayo 33, desde 2008 hubo 12 femicidios y 898 denuncias. También hablaron Marta Pascual y Alejandra Sagardoy.

* Declarar de interés municipal festival “Divertite Volando”: en el aeródromo será del 16 de 18 de noviembre, organizado por el Círculo de Aeromodelistas de Rafaela, justificado por Garrappa, con la venida de diferentes clubes de la región, Uruguay y Chile.

* Pedido de facturas y recibos municipales homenaje al ex presidente: se suma al pedido de la semana pasada presentado por Marta Pascual. Lisandro Mársico pidió en el tiempo establecido se remita al cuerpo la información solicitada "para no generar sospechas ni suspicacias sobre la utilización municipal de elementos con fines políticos. Si cada partido hace lo mismo amparado por la normativa, no creo que al vecino le gusta, no sirve a nadie, no le sirve a la clase política". También expusieron Leo Viotti, Sagardoy, Garrappa y Pascual.

* Informar avances y gestiones del archivo audiovisual: la ordenanza 4784 fue aprobada el 17 de diciembre de 2015. Bonafede citó el pedido del Bachi Inwinkelried para que los "viejos" no se lleven los recuerdos a las tumbas. "Quiero saber si se trabajó en el rescate de testimonios, trabajo investigativo de campo, catalogación de las temáticas, si generaron proyectos con estudiantes", dijo.

* Convenio del Municipio con UTN sobre fotomultas para control de velocidad (ZEC): Garrappa dijo que es la ratificación del decreto para una prórroga por 2 años.

* Reserva de ascenso y descenso de pasajeros: es para el jardín de infantes "Barquito de papel" en Lavalle 438 (Sociedad Suiza) para la prohibición de estacionamiento hasta 11 metros, para refrendar el decreto que venció el 12 de octubre, de 6,30 a 17 de lunes a viernes (Bonafede).

* Creación del barrio 41: resolución para la comisión organizadora integrado por Rubén Ramos, Magalí Oggero, Julieta Trivelli, Gustavo Presas, Elvio Varela, Mariano Suarez, Federico Fassano, Gustavo Pieroni, Fernando Saliva y Jorge Chiavassa. Garrappa recordó los límites del sector: Marchini, Colombia, Yrigoyen y hacia el Este los terrenos de la nueva escuela.

* Intervenir y ordenar espacio público en barrio Villa del Parque: parquizar y juegos infantiles, carteles, reparar la calle en mal estado en el sector de Garibaldi, Anduiza, entre las vías del ferrocarril Belgrano y vías del ferrocarril Central Argentino (Viotti). Garrappa denunció que la plaza del barrio Antártida Argentino sufrió hechos vandálicos.

* Intervenir en cruce de calle M. Bruno y colectora Ruta 34: en el barrio Villa Los Alamos, según Viotti.

* Autorización para realizar obra cordón cuneta en calle crucero Belgrano y A. Tosello: el Municipio y Roberto Tessio firmaron un convenio para que el vecino haga la obra en el barrio Pizzurno (Garrappa).

* Prohibir el estacionamiento libre frente a las oficinas de farmacias: propuesto por Mársico. Luego de los aportes de Bonafede, Viotti y Garrappa, fueron modificados 2 artículos: el 1º) solamente ascenso y descenso de clientes, se eliminó los servicios de droguería; y en el 6º) los costos de demarcación y mantenimiento (se agregó) a cargo del solicitante. Se eliminó un párrafo de los considerandos.