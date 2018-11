En un mes retomarían la obra de la ruta 34

El diputado provincial Federico Angelini anunció en el día de ayer que en el próximo mes de diciembre se retomará la obra de la ruta 34. "Afortunadamente llegamos a un acuerdo con las constructoras para que inicie la obra nuevamente, a toda máquina, desde el mes de diciembre", dijo el referente de Cambiemos en Santa Fe, luego de reunirse el pasado martes con el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. .

"Lamentablemente, esa es una obra que está muy demorada porque el proceso licitatorio que se había adjudicado hace muchos años, en el proceso del kirchnerismo, tenía muchísimas irregularidades. Items que no se tendrían que haber pagado, que no están plasmados en la obra... eso ralentizó el proceso de la obra. Ayer (por el martes) se terminó de consensuar con la empresa constructora y empieza nuevamente la obra a partir de diciembre", dijo el dirigente macrista.

"Se a empezar a trabajar con todo a avanzar desde Angélica hasta Rafaela, la Variante y el acceso a Sunchales. Después, desde Rafaela a Sunchales, se va a hacer en a posterioridad", detalló.

La Unión Transitoria de Empresas (UTE) a cargo de la obra es una sociedad entre Luis Losi S.A., Corsan Corvian Construcción SA y Lemiro Pablo Pietroboni SA. La primera de ellas aparece en los famosos cuadernos de Centeno, que generaron una causa judicial en donde se encuentran involucrados decenas de empresarios. Entre ellos, el propio Luis Losi, empresario entrerriano. "Hay una serie de imputaciones hacia esta empresa muy graves. Pero bueno, es importante también que las obras se terminen y se respeten los contratos. Pero no vamos a aceptar las irregularidades que aparecían en el contrato anterior. Hasta tuvimos que llegar a un acuerdo con la Provincia, porque si la obra continuaba con los pliegos anteriores, la obra iba a terminar generando inundaciones en la región", dijo Angelini.

En cuanto a los plazos de obra, el legislador macrista indicó que "lo que va a comenzar en diciembre, se va a construir a lo largo de todo el 2019. En Vialidad Nacional, en donde me reuní ayer (por el martes) con el Ministro Dietrich, son más optimistas. Yo prefiero ser un poco más conservador". En la DNV creen que se podría terminar la obra a mediados del próximo año. "Después se va a avanza en esta segunda etapa -que ya está todo licitado- en el tramo Rafaela-Sunchales y en marzo estamos licitando el tramo Rosario-Angélica (con tres años de plazo de obra), que se va a hacer, a través de las PPP, que es un nuevo método de contratación, a partir del cual toda la inversión la hace la empresa adjudicataria, que es la principal interesada en que se haga rápido y bien, porque sino no empieza a cobrar. Son licitaciones que dieron muy buenos resultados en la primera etapa", completó.

Con respecto a la transformación de autovía en autopista, ¿implicaría nuevas expropiaciones para hacer colectoras? "La autovía no garantiza la misma la seguridad de una autopista. También porque el kilómetro de autovía salía lo que se pagaba el kilómetro de autopista en cualquier otro lado. Esto claramente mostraba otra irregularidad. Vialidad Nacional ya está avanzando con la empresa para que si hay que hacer alguna modificación en el mientras tanto, se haga", dijo y rechazó que las potenciales nuevas expropiaciones podrían demorar el proyecto.

¿Se conseguirá financiación para las PPP? "Más que la condición crediticia de Argentina, lo que está pasando es que muchas de las empresas adjudicatarias de la primera etapa están vinculadas con la corrupción del kirchnerismo. Y las entidades que dan los créditos, tienen estrictas normas para no prestar dinero a quienes tengan algún conflicto con la Justicia en términos de corrupción. Es por ello que el Estado Argentino, sin querer avalar ningún hecho de corrupción previo, lo que está haciendo es generar un fideicomiso que oficie de intermediario. De esta manera, no hay un vínculo directo. Esto está siendo aceptado por las entidades crediticias y nos permite decir que en marzo se hacen las licitaciones", completó.