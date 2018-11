Entra Quiroga y sale Albertengo

Atlético tiene casi todo definido para recibir este viernes, desde las 21, a Central Córdoba de Santiago del Estero en uno de los partidos correspondientes a la décima fecha de la Primera B Nacional. El arbitraje del encuentro estará a cargo de Pablo Díaz.

El "Chocho" Llop dispuso un entrenamiento futbolístico de 40 minutos en la mañana de la víspera en el Nuevo Monumental y la nota saliente fue la única modificación dispuesta en relación al equipo que viene de ganarle a Los Andes. Repuesto totalmente de una lesión, y con minutos de fútbol que tuvo en Lomas de Zamora, Matías Quiroga sería de la partida desde el inicio en reemplazo de Mauro Albertengo, quien se movió para los alternativos. Lógicamente, toma mayor dimensión la decisión porque el oriundo de Egusquiza es un jugador asociado a los mejores rendimientos de la Crema -aunque no tanto en este torneo-, pero también es real que Quiroga llegó a barrio Alberdi para ser titular y lo venía siendo hasta el momento de su salida por problemas físicos, aunque con el anterior cuerpo técnico.

De tal manera, la posible formación de la Crema sería con Ramiro Macagno; Enzo Copetti, Tomás Baroni, Nicolás Zalazar y Gianfranco Ferrero; Gabriel Ramírez, Agustín Nadruz, Emiliano Romero y Angelo Martino; Marco Borgnino y Matías Quiroga.

Todo quedará confirmado este jueves, tras el último ensayo. Recordemos que Central Córdoba se encuentra hoy en zona de descenso y viene de empatar 1 a 1 como local ante Olimpo de Bahía Blanca.



TODA LA FECHA

Viernes 21.00, Atlético de Rafaela vs. Central Córdoba (Pablo Díaz).

Sábado 12.00: Brown de Adrogué vs. Agropecuario (Ramiro López); a las 14.00 Chacarita vs. Instituto (Jorge Broggi); Deportivo Morón vs. Santamarina (Bruno Bocca).

Domingo 16.00: Guillermo Brown vs. Platense (Pablo Dóvalo); 18.00 Mitre vs. Temperley (Eduardo Gutiérrez); 18.30 Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Jujuy (Diego Ceballos).

Lunes 15.30: Nueva Chicago vs. Gimnasia de Mendoza (Lucas Novelli). A las 20.00 Quilmes vs. Defensores de Belgrano (Mariano González) y Ferro vs. Villa Dálmine (Sebastián Ranciglio). A las 21.05 Olimpo vs. Almagro (Luis Lobo Medina).

Martes 20.00: Sarmiento de Junín vs. Arsenal (Yael Falcón).



FUENTES EN PROBLEMAS

El entrenador de Quilmes, Marcelo Fuentes, tuvo un fuerte entredicho con el periodista Gonzalo Figueroa, cronista de FM Sur, este mismo fue hasta amenazado por el director técnico. Esto pasó una vez que finalizó la práctica de la mañana, el entrenador llamó a charlar al periodista y ahí es donde lo increpó e insulto al colega, incluso también agredió a la pareja de Figueroa, de acuerdo a lo publicado por el sitio mundoascenso.com.ar. Ante esta situación la dirigencia del Cervecero quedó muy fastidiada, por eso mismo habrá una reunión del consejo de fútbol para decidir cual es el accionar.