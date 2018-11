Hallan sin vida a una joven pareja con signos de violencia

Cerca de las 11 de la mañana de ayer, una pareja de jóvenes que convivían juntos en una vivienda de calle 112 al 1600 del barrio Estación Frontera, perteneciente al distrito santafesino de Frontera, jurisdicción de la Comisaría 6ª del departamento Castellanos; fue hallada muerta por un familiar, ya que hacía más de 24 horas que nada se sabía de ellos.

Las víctimas son Alexis Darío Rubén Ramírez, de 19 años, y Micaela Herrador, de 20.

Al llegar la policía a la vivienda -según informaron fuentes policiales-, Alexis Ramírez fue hallado colgado de una soga sin vida, por lo que se presume se habría suicidado; en tanto que su concubina Micaela Herrador, también estaba sin vida en otra habitación. Micaela presentaba además otro detalle: tenía en su cuerpo heridas de arma de blanca que no serían autoinfligidas.



FEMICIDIO Y

SUICIDIO

Así las cosas, la principal hipótesis que maneja la fiscal a cargo del caso, Dra. Angela Capitanio, titular de la Sección de Violencia de Género Familiar y Sexual (GeFaS) de la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela, es la de femicidio seguido de suicidio. Para determinar esto sin margen de duda se harán autopsias a los cuerpos entre otras medidas de prueba.

Trabajaron en el lugar personal de la Comisaría 6ª de Policía de Frontera, la Policía Científica, Policía de Investigaciones, y la fiscal que investiga el hecho, Dra. Angela Capitanio.



LA FISCAL CON

LA OPINION

La Dra. Angela Capitanio, fiscal que investiga el caso, gentilmente dialogó con este medio de comunicación en la víspera, donde dejó en claro algunos aspectos de este macabro suceso.

“En principio -dijo Capitanio- se trataría de un femicidio seguido de suicidio. Es lo que surge de la escena del hecho. En apariencia sería así pero hay que seguir investigando. Se ordenaron medidas como la autopsia de los dos cuerpos, se sigue preservando la escena del hecho, aún falta tomar entrevistas. A simple vista parecería ser así aunque igualmente no es definitivo”.

“La mujer -continuó la fiscal- tenía heridas de arma de blanca que no son autoinfligidas. Pero también puede haber intervención de otra persona que no podemos descartar”.

Sobre las razones que habrían podido llevar a este joven hombre a tomar tan drástica determinación respecto de sí mismo y de su pareja, la funcionaria judicial sostuvo que, “Ellos eran pareja, convivían, en la misma casa donde fueron hallados los cuerpos. Es una vivienda muy modesta, casi precaria ya que no tiene servicios pero es de mampostería. Por ahora no sabemos nada al respecto [de si atravesaban algún mal momento económico o una crisis sentimental o de pareja]”.

En cuanto a si hubo violencia de género previa, la fiscal respondió: “cuando tenemos una víctima de un homicidio de sexo femenino, en principio se investiga el femicidio. Después puede descartarse pero en principio se aborda siempre el tema de la violencia de género porque la forma de investigar tiene sus particularidades. Cuando hay femicidio se investiga como que puede haber violencia de género [previa] también”.

“De ser el hombre el autor del hecho -agregó- también está el agravante de que convivía con la víctima, aunque luego del suicidio corresponde un sobreseimiento por fallecimiento […] Si es él el autor del hecho ahí termina la investigación penal”.

Comentó finalmente la Fiscal que, “hoy y mañana (por ayer y hoy) se hacen las autopsias, se siguen tomando entrevistas, la Policía Científica estuvo en el lugar del hecho y trabajó arduamente, así que hay que terminar de ver toda la evidencia, y con el paso de los días veremos si podemos llegar a alguna conclusión”, cerró.