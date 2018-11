Muestra de León Ferrari

A través de una selección de piezas del patrimonio del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional del Litoral, esta exposición propone una relectura de sus imágenes revisando, a cinco años de la muerte del artista argentino, la potencia contemporánea y transgresora de su narratividad.

Con la curaduría de Nancy Rojas, se expondrán obras de tres series patrimoniales: “Nosotros no sabíamos” (1976), “L ́Osservatore Romano” (2001), y “Nunca más” (1995). Además, como material complementario se incluirán los libros "Prosa política", (Siglo XXI Editores 2005) y "La bondadosa crueldad" (Argonautas, 2000).

Dice Rojas: “en el presente contexto, la muestra arroja una pregunta posible: ¿qué desean hoy en día las imágenes? ¿Cuál es el flujo de su trascendencia? ¿Es posible su reactivación política?”, y agrega “puestas en diálogo con piezas documentales de archivo, estas obras ponen en foco el perfil del artista como escritor y pensador permanente y, fundamentalmente, como un generador de fantasías que auspician ideológicamente como emblemas de un conjuro latente”.

La muestra está organizada por Luogo Espacio de Arte junto a la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología a través del Museo de Arte Contemporáneo y la Secretaría de Fortalecimiento Territorial a través de la Sede de la UNL en Rafaela. Será inaugurada mañana, viernes 9, a las 20:30.



Memorias restituidas



León Ferrari es uno de los principales referentes del arte argentino. Sus obras han trascendido distintos tabúes culturales universales para restituir la memoria y poner en crisis los discursos hegemónicos que velan por la violencia y la desigualdad de derechos.

"Nosotros no sabíamos" (1976) es una recopilación de algunas de las noticias que los periódicos publicaron sobre la primera época de la represión desatada por la junta de Videla. Son las noticias que lograron pasar el tamiz de la censura, o que se dejaron pasar como mensajeras del terror. "L ́Osservatore Romano" (2001), se trata de una serie de collages realizados en 2001, copiados en papel en 2007. Las imágenes están basadas en el diario de la ciudad del Vaticano, Italia. De un total de 43 reproducciones se exhibirán 16. "Nunca más" (1995) es una serie de ilustraciones de la edición en fascículos del libro “Nunca más” de la CONADEP, publicada por el diario Página 12, Buenos Aires, 1995. Se seleccionaron 16 reproducciones para esta exposición.



La curadora



Nancy Rojas es curadora y ensayista. Realizó numerosos proyectos de investigación, performativos y de curaduría en instituciones públicas y espacios culturales de Argentina y España.

Integró el equipo de curadores de Isla de Ediciones de arteBA 2018. Como docente, desarrolla la propuesta pedagógica Escritura programática y, en la Escuela Municipal de Artes Plásticas Manuel Musto, se halla a cargo de los seminarios del área de Historia del Arte y Lenguajes Contemporáneos.

En 2016 colaboró curatorialmente en la exposición What Matters? ¿Qué cuenta? Was zählt?, realizada en la Hochschule für bildende Künste, de Dresde, Alemania, en el marco de la que dictó la conferencia Notas sobre Arte Argentino Contemporáneo: el borde como paradigma.

Entre fines de 2014 y 2016 trabajó en la coordinación curatorial de las exposiciones del Centro Municipal Distrito Norte Villa Hortensia, de la Municipalidad de Rosario.

En el Museo Castagnino+macro se desempeñó como curadora general (2012-2013) y estuvo a cargo del área de Colección de Arte Contemporáneo (2004-2011), desde la que llevó adelante su Programa de Adquisiciones.

Fue beneficiaria de becas de la Fundación Cisneros para profesionales del CIMAM, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, de la Fundación Antorchas, del Fondo Nacional de las Artes, de Espacio Santafesino y de la Fundación Telefónica.

Obtuvo el Premio José León Pagano de la Asociación Argentina de Críticos de Arte a la muestra colectiva de artistas nacionales 2006, por el proyecto Amores posibles. En 2008 curó una exposición antológica de León Ferrari en el museo Castagnino de Rosario.