Rica experiencia de Morella Triverio en China

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - “Estoy sumamente feliz de lo que me pasó. Mi sueño se hizo realidad y será inolvidable”. Así le decía la joven humbertina Morella Triverio a LA OPINION a su retorno de China. Porque entre el 21 y el 28 de octubre pasado participó en el Campeonato Mundial Femenino-Juvenil de Bochas estilo Zerbin, integrando la Selección Argentina. La sede fue la ciudad china de Jixingxiang y en donde participaron las Selecciones de Argelia, Australia, China, Croacia, Bornea, Herzegovina, Brasil, Chile, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Hong Kong, India, Italia, Japón, Marruecos, Mónaco, Montenegro, Perú, Rusia, Serbia, Suiza, Taipéi, Túnez, Turquía y Argentina. La Selección Argentina clasificó 4° en la general (1° Turquía, 2° Francia y 3° Italia).

Morela que este jueves 08 de noviembre cumple sus 16 años comenzó hace 8 años a jugar. El interés fue por su papá Néstor que la llevaba a ver prácticas y partidos hasta que Néstor inició una escuelita de bochas en el Club Chanta al Chico y “así empecé”. “Así me inicié en el camino de las bochas, participando de los torneos locales en la Asoc. Sunchalense de Bochas, en categoría mixtos y en mujeres”. Pero Morella pensó que para trascender debía buscar la variante. Así fue que hace poco más de un año eligió hacer paralelamente el estilo Zerbín que sería el que potenciaría su participación en torneos internacionales. Por eso participó en el Campeonato Panamericano en Concepción del Uruguay y de ahí, con la Selección Nacional en China.

EL JUEGO- En el mundial jugó tres partidos en combinado, ganó a Rusia (13-8) y perdió con Serbia y Eslovenia. En tiro rápido doble (son 5 minutos de tiro sin parar), en la 1° pasada pegó 23 y en la 2° pasada pegó 26, quedando 9° clasificada.

DESTACÓ- A todos los jugadores de China el respeto con todas las jugadoras, dentro y fuera de la cancha. También los lugares públicos deslumbrantes, con mucho orden y una atención destacada.

LA EMOCION- “Fue encontrarme con las mejores jugadoras del mundo, ahí personalmente a las que veía por YouTube”.

BOCHAS ZERBIN- La componen dos partes de bronce huecas que se unen y tienen adentro resortes. La función es que la bocha no rebote y las canchas son de cemento y arriba arena fina.

FUTURO- “Tengo que seguir trabajando para mejorar y superar los errores que cometí en China”. Por eso una vez por mes, se juntan las que participaron en el Mundial (Carla Cabrera, Milagros Pereyra, Daniela Garetto, Romina Bolatti y Morella) para practicar en canchas apropiadas (Sarmiento, San Guillermo, Córdoba, etc). Mientras tanto sigue estudiando en 3° año en la EESOPI 8040 y jugando los torneos zonales para Club Sportivo Ben Hur en la Asociación Regional Rafaelina de Bochas. Del 29/11 al 02/12 participará en un Campeonato de Bochas en Oberá (Misiones) representando a la provincia de Santa Fe junto a Romina y Alejandra Bolatti.

GRACIAS- “A mi familia, amigos y a todos los que me apoyaron desde que empecé”



Un testimonio

Para cerrar la nota, copiamos lo que Morella tiene en su muro de Facebook, fiel testimonio de una gran deportista:

“Soy bochofila y a veces he cambiado las citas por largas tardes practicando; el estilo por la transpiración en las piernas; noches de fiesta por campeonatos; ropa de moda por unas zapatillas o bochas y no me importa nada de lo que he tenido que dejar por el amor y las ganas de jugar

un excelente partido y sé que los verdaderos amigos lo entienden!.

Morella, muchos éxitos y para hoy, felices 16 !!!