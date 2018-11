El 60% de los comercios tomó medidas

En la muestra que corresponde al tercer trimestre del corriente año, se consultó sobre una temática que preocupa y ocupa a todos los comerciantes, la inseguridad.

Inicialmente se les solicitó que mencionen si en los últimos 90 días tuvieron que tomar medidas adicionales de seguridad. El 60% expresa haber tomado alguna medida; destacándose que en el 40% de los casos se realizó la instalación de alarmas, colocación de rejas y otras medidas de seguridad adicional.

Estos números no son menores, si se engloban en el contexto que está atravesando el sector, en donde hay una baja significativa del consumo, achicamiento de la rentabilidad, elevación de tarifas y próximamente una suba considerada de los impuestos. Pese a todo el conjunto de factores, 3 de cada 5 comercios tomaron medidas preventivas para su seguridad y alrededor de la mitad de éstos hizo inversiones en alarmas o rejas, con costos que muchas veces significa la adquisición de este tipo de equipamiento.

Posteriormente se les pidió a los comerciantes que mencionen si en su empresa habrían sufrido un hecho delictivo, el 11% indicó que si. Este número no parece llamativo en porcentaje, pero si trasladáramos el indicador de la muestra a la población total, es lo suficientemente alarmante. Por otra parte, se les consultó si conocían clientes que sufrieron un hecho de inseguridad en la cercanía de sus comercios, la respuesta fue más que contundente, en 6 de cada 10 comercios (57%) tienen clientes que sufrieron hechos delictivos en sus cercanías y en los últimos 3 meses, siendo el robo y arrebato los más frecuentes.

Los números no hacen más que reflejar los hechos que se pueden leer a diario en los medios de comunicación de la ciudad. Al parecer la tendencia de estos es marcada, y hasta que no haya un cambio radical en la política de seguridad de los estados en sus distintos niveles, la situación no estaría próxima a revertirse.