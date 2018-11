"Estamos armando un plantel competitivo que se encuadre en la situación del Club"

Ben Hur va cerrando un año distinto en relación a años anteriores. Diferente por la anulación del torneo Federal B el cual interrumpió una participación de 20 años en torneos organizados por el Consejo Federal, con el lapso intermedio de tres años en AFA cuando militó en la B Nacional entre 2005 y 2008.

En ese contexto, el equipo tuvo un protagonismo importante en la segunda mitad del año liguista peleando el título con un plantel muy joven, dirigido por Carlos Trullet. Y en este tramo final se va confirmando, con la contratación de varios jugadores, la intención de conformar un equipo que asuma un protagonismo importante en la búsqueda del ascenso al Federal A en el Regional Amateur.

Días pasados, durante la presentación del torneo infantil, dialogamos con el presidente Adrián Zenklusen sobre distintos temas.

- Adrián, el torneo infantil va confirmando la intención de recuperar la preponderancia que tuvo hace varios años..

- Sí, ya hace del año pasado que venimos trabajando. Fue un éxito en 2017 y este año se sumó más gente al grupo de trabajo. Entre todos logramos presencias de clubes de Primera A, que no teníamos pensado que pudieran venir, pero aceptaron nuestra invitación y eso le va a dar un empuje al torneo para potenciarlo con vista al futuro. Todo se ha trabajando muy bien, pero la etapa final, que es el fin de semana largo, el clima juega un papel importante. Así que esperamos que acompañe para que todo realmente termine como esperamos.

- Dentro del plano del fútbol amateur, ha sido un 2018 con satisfacciones para Ben Hur.

- Este año arrancamos con el torneo Regional organizado por el Consejo Federal, donde hemos cumplido nuestras expectativas. La Sub 17 logró el campeonato, en inferiores también cumplimos largamente las expectativas. Y creo que todo se vio reflejado en el torneo de la Liga de primera, donde con chicos muy jóvenes de 15, 16, 17 años se conformó un equipo del club que llegó hasta la final con Peñarol, del torneo Clausura.

Fue una demostración de que el trabajo que se viene desarrollando de a poquito va dando resultados. Y bueno, sumado al atractivo de los chicos, que son vistos por muchos clubes y donde van a formar patrimonio del Club.



EL DERECHO DE FORMACION

- Justamente sobre los juveniles, los fallos de la Justicia beneficiando a los clubes formadores en relación a jugadores que están en clubes de categorías profesionales, ¿es una tranquilidad para ustedes?

- Es un aliciente, porque lamentablemente los clubes para poder cobrar ese derecho de formación, debíamos ir a la Justicia, por más que hay una ley. Los fallos que salieron nos dan el empuje necesario para poder realizarlo, hay varios chicos que tenemos el derecho de formación a cobrar. Lo estamos analizando con los asesores letrados del Club para ir encaminando esta situación.



BERTERO UN CASO

- ¿Dentro de esos casos que pretenden cobrar está Enzo Bertero?

- Bertero (N de la R: hoy en Atlético Rafaela, donde ya jugó un partido de titular en el actual torneo de la B Nacional) es uno de los casos, pero son 8 mas o menos. No hemos hecho el reclamo club a club, hace muy poco tiempo que empezaron a salir los fallos, pero hace mas de dos años que salió la ley y estamos trabajando en el tema. Como no hay garantía de nada, estuvimos negociando con los abogados y hoy con plafón mas firme hay otra expectativa, esperando que no se cambien las normativas porque a veces cuando los fallos salen favorables a los clubes chicos, desde arriba se les perjudica en este tema con alguna modificación. Pero tenemos fe que podemos repotenciar esa situación para el club.

- La ley abarca muchos deportes. ¿También están trabajando sobre los derechos de Melisa Gretter?

- Es otro caso. Pasa lo mismo que cualquier otro deportista que era del club, que está jugando en el país o el extranjero. En Inglaterra automáticamente lo pagan, en Sudamérica son mas reacios.

- ¿Son todos surgidos en el Club, o también hay que pasaron por Ben Hur en su momento?

- Prácticamente todos surgidos del club, salvo el caso de Ignacio Canuto que vino de Unión de Santa Fe y pasó por Ben Hur, y en su momento nos depositaron los derechos de formación. Por eso abarca distintos casos. Es una mínima defensa para los chicos de clubes amateurs, que generalmente son los que potencian al fútbol argentino y luego van a otras instituciones mas importantes.



LAS EXPECTATIVAS PARA EL FEDERAL

- Ben Hur tuvo un muy buen torneo Clausura de la Liga. Ante las contrataciones que van llegando, ¿esos jugadores van a tener posibilidades en el Regional?

- Cuando vino Carlos (Trullet), en junio, la idea fue siempre pensando en este torneo Regional Amateur para ver si el club puede armar un plantel competitivo, con su trabajo en el cual confiamos mucho, para pelear un ascenso. Ascender no lo tiene nadie asegurado, porque el fútbol tiene muchos imponderables. Estamos armando un plantel competitivo que encuadre dentro de la situación económica que tiene el club.

Hemos trabajando reforzando las áreas, la parte de atrás, traer un arquero para que compita con los de la institución, para después ir viendo en este mes otras necesidades con Carlos Trullet y la Subcomisión de Fútbol.

- ¿Le han informado de una posibilidad de iniciar el torneo en la segunda fase? Es una versión que circula para los clubes que provienen del Federal B.

- No hay precisión. Lo único es que iniciaría la última semana de enero, había dos opciones según los participantes: hacer zonas mas grandes, y otras eliminándose primero los equipos de la Liga, para unirse luego a los que provienen del Federal B. Dentro de unas semanas quedaría definido.

Pero lo que hay que destacar es que, de todas las Ligas, la Rafaelina es una de las mejores en cuanto a la presentación de papeles para revalidar su situación ante el Consejo Federal.