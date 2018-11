Firman convenio para abaratar medicamentos

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El presidente Mauricio Macri presentó un nuevo convenio con los laboratorios farmacéuticos que le permitirá al PAMI eliminar la intermediación de las cámaras del sector y establecer un ámbito de competencia con el objetivo de adquirir medicamentos a precios más bajos.

"Es un gran día, realmente, porque después de 20 años el PAMI vuelve a comprar sus medicamentos directamente a los laboratorios sin intermediarios", puntualizó el jefe de Estado y sostuvo que "esa sana competencia" permitirá que cinco millones de afiliados "accedan a una mejor oferta". Macri hizo el anuncio junto al titular del PAMI, Sergio Cassinotti, y el CEO del Laboratorio Cassará, Jorge Cassará.

El anuncio es consecuencia de una reacción de la Casa Rosada ante la decisión de las cámaras que representan a los laboratorios de rescindir unilateralmente y en plena devaluación el convenio que había ideado el ex funcionario Mario Quintana para renegociar el sistema de compras y reducir los montos que

pagaba la obra social, fijando precios máximos y mecanismos licitatorios.

En su mensaje, el Presidente recordó que el PAMI en 1997 firmó un convenio por el cual no compraba los remedios directamente a los laboratorios, sino que lo hacía a través de las cámaras del sector, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de

Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala).

"Ellas decidían quiénes vendían y nosotros discutíamos un descuento, pero el sistema no funcionaba, no era lo suficientemente competitivo y transparente", cuestionó.

Con la nueva resolución, el organismo sustituye la firma de un convenio general con la industria por acuerdos individuales con cada laboratorio con presencia en el país que competirán entre sí para ofrecer mejores precios a las farmacias.

El mandatario dijo además que su Gobierno "heredó un PAMI débil, desequilibrado, que terminaba atrasándose en el pago de los medicamentos y prótesis", dando "un peor servicio de los jubilados".

"Hoy tenemos un PAMI solido, fuerte, que puede dar un mejor servicio, entre ellos el acceso a medicamentos de calidad de los jubilados que pagan un 16 por ciento menos que otras obras sociales", apuntó.

Por su parte, Cassinotti adelantó que en "tres meses, muchos productos estarán mucho más baratos" a partir del nuevo convenio de la obra social de los jubilados con laboratorios y sostuvo que las farmacias volverán a "tener el rol perdido en estos 22 años".

"Desde ahora la negociación será uno a uno con los laboratorios. El pago no irá más a las cámaras que representan a los laboratorios, sino a las organizaciones que nuclean a los colegios farmacéuticos. Y lo más representativo: la información que durante más de dos décadas la procesó, validó y liquidó la

industria farmacéutica la recuperó el PAMI", precisó Cassinotti. "Se acabaron los vivos", enfatizó.