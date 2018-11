Mirada experimentada

"A mi ya me pareció interesante la exposición que hicieron de una maqueta en otra oportunidad. Gente joven, con una mirada distinta. Uno viene cargado con toda la historia, más cercano por el hecho de estar dentro de una función pública y quizá con muchos vicios. Esta es una mirada fresca, nueva, distintas y desde ese punto de vista me parece que va a ser muy interesante desde ese lugar el aporte", le dijo a LA OPINION la coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Urbano, arquitecta Mariana Nizzo, que tantas veces trató este tema.En una mirada personal, dijo que "volverla al estado original no es una buena opción porque parte de la historia, de la reconstrucción es la cuestión original del edificio. Volver atrás no lo veo factible, desde mi punto de vista. Puede surgir que haya otra mirada y que terminen optando por esa solución. Me parece que es una buena manera dejarlo hoy como está y desde el seno de los almacenes que resurja algo distinto, nuevo e incluso aggiornado a la actualidad de hoy", finalizó.