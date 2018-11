Guillermo probó con los dos nueve

BUENOS AIRES, 8 (NA) - En busca de alternativas de ataque de cara a la final de la Copa Libertadores frente a River, el entrenador Guillermo Barros Schelotto probó ayer con la dupla de Ramón "Wanchope" Ábila y Darío Benedetto. En los partidos anteriores Ábila le ganó la pulseada al "Pipa", quien sin embargo fue decisivo para darle el triunfo a Boca sobre Palmeiras por 2 a 0 en "La Bombonera". Pero además, Ábila y Benedetto marcaron en la revancha en San Pablo, para darle la clasificación a Boca a la final que jugará con River.

Hasta el momento, tras la lesión del "Pipa", "Wanchope" es el titular del equipo, siempre acompañado por Pavón, y Benedetto ingresó por el propio ex Huracán para ser decisivo con goles puntuales. El entrenador dispuso una tarea de ataque de "tres contra tres" y después de ensayar con Sebastián Villa, Ábila y Pavón, reemplazó al colombiano por el "Pipa" Benedetto, y quedó conforme con lo visto. Lo cierto es que "Wanchope" le saca una luz ventaja a Benedetto para el partido del próximo sábado en La Bombonera.



GALLARDO NO HABLARA

A diferencia de Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Gallardo no hablará públicamente antes de la primera final. Y tampoco inmediatamente después, porque al estar suspendido y no poder ir a la Bombonera, será Matías Biscay quien esté en la conferencia de prensa posterior al duelo de ida.

En estas horas, el entrenador junto a Matías Biscay definirán la formación que no tendrá a Leonardo Ponzio, nada menos.

Tras dirigir el entrenamiento de este miércoles por la tarde en el Monumental, se trasladó con los jugadores al Sofitel de Cardales para aislarse del clima externo.