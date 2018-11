Peñarol no jugará el Regional Amateur

En las últimas horas quedó confirmado que Peñarol no estará disputando el torneo Regional Amateur. La entidad está en un proceso de renovación de autoridades y esta decisión, importante teniendo en cuenta que los costos son un tanto elevados para garantizar la participación, quedó en el medio sin poder encontrar las partes la solución.Además, el técnico Hugo Togni confirmó que no seguirá dirigiendo en el Club de Villa Rosas, poniendo fin a un ciclo muy exitoso, desde que llegó en el año 2015.Cabe mencionar que la plaza que resigna no podrá ser ocupada por otra institución. El nuevo Reglamento del Consejo Federal especifica que solamente pueden participar los campeones de Ligas. Resta definir lo que ocurrirá con el Deportivo Tacural.Recordemos que la Liga Rafaelina tiene asignadas dos plazas de acuerdo al número de clubes afiliados, y que Ben Hur, 9 de Julio y Libertad de Sunchales mantienen los derechos adquiridos por venir del ex Federal B y el Federal A, respectivamente.