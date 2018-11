Inseguridad: pidieron al Nodo gestionar reunión con Lifschitz

El pasado martes por la mañana, Raúl Bonino (a cargo interinamente de la Intendencia) y Jorge Muriel (a cargo de la Presidencia del Concejo), le entregaron una nota al Coordinador del Nodo, Fernando Muriel, para solicitarle que "pueda gestionar una reunión entre el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Ing. Miguel Lifschitz, y este Concejo Municipal, referida al tema seguridad".En el texto de la misiva se marca que este tema "es una preocupación y ocupación constantes de este Cuerpo Legislativo". Vale recordar que el Concejo Municipal ya le habían solicitado una reunión sobre este tema "pero no hemos tenido respuesta"."Ante los hechos acontecidos en nuestra ciudad, en las últimas semanas, queremos reforzar este pedido, por eso apelamos a su gestión, para que la misma se pueda concretar", afirman en la nota y agregan: "creemos importante generar estas instancias de acercamiento y dialogo, para que pueda conocer más de cerca la realidad que atravesamos los rafaelinos y juntos poder construir el camino para atravesar está coyuntura".Fernando Muriel viajaba ayer a Santa Fe e iba a llevar el texto para ser entregado a Lifschitz. "Va a depender del Gobernador recibirlos. Ojalá podamos contribuir desde el Nodo sobre el tema de seguridad. Yo no me excluyo ni me escapo de la responsabilidad que pueda tener, pero quiero dejar sentado cuáles son mis funciones: soy funcionario del Ministerio de Gobierno de Santa Fe", dijo en declaraciones a la prensa. También marcó la necesidad de ser convocado el Nodo a futuras reuniones como las concretadas hasta ahora con la CGT, CCIRR, Municipio e Iglesias.El pedido de gestión por parte del exSecretario de Gobierno de Castellano tomó forma el lunes por la mañana, en una reunión en Presidencia del sexto piso, luego de la reunión de Comisión. Tras algunas diferencias en cuanto al día y al horario, se concretó el martes. Si bien la nota lleva la firma de los 10 ediles, solo fueron las dos primeras autoridades.