Libertad es bicampeón

Se terminó el Oficial y la temporada 2018 de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Como el año pasado, Libertad de Sunchales le ganó a Atlético la serie final, ya que el martes venció en el Lucio Casarín por 75 a 73 y definió 2 a 0 en un segundo juego que tuvo un desenlace con mucha paridad.

La Crema hizo mejor las cosas durante 30 de los 40 minutos de juego, pero durante el último cuarto no pudo mantener ese buen nivel y Libertad aprovechó esa presión para sacar rédito en los pasajes finales. Atlético estuvo sin convertir casi los primeros 4 minutos del cuarto decisivo, lo cual fue aprovechado por el elenco de Sebastián Porta para pasar al frente. El protagonismo de los hermanos Alonso, también al igual que el año pasado, con el aporte de Breques, fue difícil de neutralizar para la defensa rafaelina.

No obstante, un buen último cuarto de Manuel Dalmazzo siendo determinante en el juego interior y un triple oportuno de Pecantet lo volvieron a poner al frente al Celeste. En una ráfaga de triples, sacó rédito el elenco aurinegro, sobre todo con uno de frente al aro de Manuel Alonso. Igualmente Atlético tuvo faltando 18 segundos la chance de pasar al frente, pero el intento de Mire no pudo entrar. Y en la última, el lanzamiento apresurado de Bustamante tocó el aro.

Fue victoria de los Tigres, que con esta camada siguen dominando la competencia doméstica. Dirigieron Roberto Settembrini, Iván Andereggen y Fernando Capolungo. Parciales: 17-10, 39-34 y 56-52.

Atlético: Mire 6, Pecantet 11, Bustamante 10, Nasi 4 y Jonatan Faber 13 (fi). Vásquez 7, Caballero 11 y 11. DT: Marcelo Miretti.

Libertad: Maretto 8, Manuel Alonso 21, Breques 14, Cuassolo 8 y Francisco López 3 (fi). Augusto Alonso 13, Boscacci 2 y Ortíz 6. DT: Sebastián Porta.