Independiente goleó a San Martín

BUENOS AIRES, 8 (NA) - Independiente venció con comodidad a San Martín de Tucumán por 4 a 0, al cabo de un aceptable encuentro disputado anoche en el estadio "Libertadores de América", en el marco de un partido pendiente de la primera jornada de la Superliga. Pablo Hernández, a los 26 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para el local. Ya en el complemento, Fernando Gaibor, a los 33 minutos a través de un penal, amplió las cifras en tanto que Braian Romero y Emmanuel Gigliotti, a los 45 y 47 minutos respectivamente, decoraron el resultado.

Si bien mereció ganar el cotejo, la abultada cifra a favor del dueño de casa no estuvo a tono con un trámite no tan desparejo. El discutido penal sancionado por el árbitro Facundo Tello y que derivó en la segunda conquista "roja" pareció sacar de sus cabales a un conjunto tucumano que pese a la goleada final en contra realizó un digno partido.

Principales posiciones: Racing 26 puntos, Defensa y Justicia 21, Huracán 20, Independiente, Atlético Tucumán, Unión y Godoy Cruz 19.



TRIBUNA SEGURA

El Gobierno amplió ayer el programa "Tribuna Segura", el cual está "destinado al control de acceso e ingreso y fiscalización de entrada a estadios de fútbol" y endureció las medidas del derecho de admisión en las canchas del país. Según se publicó en el Boletín Oficial, se dispuso la creación del mencionado programa para encuentros futbolísticos que se lleven a cabo "en el ámbito del territorio nacional".

"Créase el Tribuna Segura en el ámbito del Ministerio de Seguridad, destinado al control de acceso e ingreso, y fiscalización de entrada a estadios de fútbol en ocasión de la disputa de un encuentro futbolístico en el ámbito del territorio nacional", dice la Resolución 843/2018. Sin embargo, autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación informaron que en realidad no se estaba creando el programa, el cual ya está funcionando desde hace ocho meses, sino que se amplió y se ajustaron detalles que tienen que ver con la admisión de los hinchas.