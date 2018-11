Minibuses brindan sus servicios normalmente

Con motivo de celebrarse hoy el Día del Empleado Municipal, los distintos servicios que presta la Municipalidad han definido un cronograma especial aunque se destaca que los minibuses realizarán sus recorridos en forma normal a través de las 5 líneas con frecuencias cada 30 minutos y que no se cobrarán por estacionar en la ZEC (Zona de Estacionamiento Controlado) a lo largo de esta jornada.

Respecto a la recolección domiciliaria de residuos, anoche no se prestó el servicio en tanto que hoy se reanuda con los residuos recuperables. Por su parte, la Estación de Residuos Clasificados permanecerá abierta durante todo el jueves pero el Complejo Ambiental Rafaela estará cerrado retomando su actividad mañana.

Por último, hoy no habrá atención al público en el edificio municipal y en el resto de las dependencias del gobierno local.