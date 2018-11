Baleado en Virgen del Rosario

A las 14.00 de ayer ocurrió un grave hecho de sangre en nuestra ciudad. Una persona resultó herida de bala, presuntamente en el cuello, por lo que en un vehículo particular fue trasladado por vecinos hasta el Hospital local.

En la intersección de la calle Joaquín V. González y vías del ferrocarril, en el barrio Virgen del Rosario de esta ciudad, una persona resultó herida de bala, instancia que motivó que en un vehículo particular sea trasladado con urgencia hasta el Hospital de nuestra ciudad.

Según lo publicado por el portal internet de LA OPINION, el herido se trataría de Iván C., y su agresor sería menor de edad. Además habría sido derivado al Hospital José María Cullen de la capital provincial, debido a que presentaría pronóstico reservado con riesgo de muerte.