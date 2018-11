Tras 21 años como secretario general, Romera deja el puesto en la Bancaria

Jorge Romera (68) ingresó a la Redacción tarareando un tango. No supo explicar bien cuál era, pero el mismo hablaba de las cosas que se terminan. Quizá un amor, o una pasión, y que puede tener relación con su punto y aparte en la Bancaria local. No un punto final, porque no se irá de manera definitiva, pero si un "hasta luego" después de 21 años al frente del gremio.El año pasado una trombosis lo puso en jaque y le encendió las luces de alerta en relación a su continuidad. El pedido de sus hijos de que aflojara y la conciencia que se toma muchas veces cuando pasan cosas como estas en la salud de uno: "lo que me pasó fue un quiebre. Hablé con mi hija, me pidió que la corte. Y al primero que le dije que me iba fue a Sergio Palazzo, le expliqué mis motivos y acá estoy", le dice Romera a LA OPINION.En el año 1997 asumió como secretario adjunto tras el fallecimiento de Omar Nano Cipolatti. En ese mismo auto iba Noldo Forni, hoy a su lado como encargado de prensa del gremio, y que estuvo 140 días internado peleando por su vida. Un año más tarde lo convalidaron y allí empezaron este camino que "no fue plagado de rosas porque en aquel entonces tuvimos que pasar varios avatares, como cierres de bancos. Sobre todo el Rural, ya que había muchos afiliados", dice Romera.En tanto, sin lugar a dudas, y a poco de haber asumido, recuerda con mucha amargura el año 2001, la crisis de nuestro país y un desorden económico importante que no sólo los bancos lo vivieron. En tanto, dice que otro quiebre importante fue lo que sucedió con José Zanola, que quedó detenido en diciembre de 2009 por una orden del juez Norberto Oyarbide en la causa sobre la mafia de los medicamentos. El sindicalista había quedado imputado como jefe de una asociación ilícita dedicada a suministrar remedios robados, vencidos y adulterados. "Recuerdo que eso fue un efecto catarata, nosotros estábamos en el congreso bancario y querían intervenir el gremio... Ese fue un feo momento", recordó.Por su parte, expresó que en el año 2005 el gremio tuvo un buen despliegue con la apertura de la farmacia mutual, destacando que "en ese momento para nosotros, y hoy en día mismo, es algo que cuidamos mucho porque es una fuente de ingreso para la seccional y porque pensamos que los medicamentos es un bien social, y no un negocio, porque queremos darle un servicio importante a los afiliados", expresó.Como pasa en todos lados, ser parte de una lista sindical genera una mirada diferente en la sociedad misma. Noldo Forni dice que "somos concientes que a veces uno llega a un ambiente y todos te miran así. No podemos coincidir con todos. Pero no porque un sindicalista sea corrupto o quiera sacar ventaja, todos tenemos que ser iguales", destacan.Entre risas, Romera fue recordando algunas anécdotas de esa parte poco dulce que tuvo su carrera. "Nosotros venimos desde el año 1972, y la Bancaria nuestra siempre fue tipo escuela. Nos enseñaron a ser delegados, recorrimos todo el espinel gremial y siempre tuvimos tipos que nos han guiado. Y es un poco lo que nosotros traemos ahora con los chicos nuevos que vienen. Siempre digo que la política no es mala, sino simplemente es como se la trate", expresó.El próximo 4 de enero tomará las riendas del sindicato Roberto Vivas, apañado por el propio Romera y por su grupo de trabajo. Esta lista saliente, no dejará de asistir a los nuevos que llegan, para acompañarlos y para dar una mano: "si les va mal a ellos, nos va a ir mal a nosotros", dijo Romera. Recordemos que las elecciones serán en diciembre y habrá una única lista.