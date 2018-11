“El Chocho me da mucha confianza”

Volvió de su préstamo a Estudiantes de La Plata y en un primer momento se especulaba con una nueva posibilidad de seguir en la Superliga. Finalmente se quedó. Algunas lesiones durante la pretemporada, algunas molestias físicas en el comienzo del actual torneo de la B Nacional, sumado a alguna decisión del entrenador, hicieron que no sea una alternativa viable a la hora de armar el equipo en la era Bottaniz. Con la llegada de Juan Manuel Llop la historia es totalmente otra.Con cuatro goles en dos partidos Marco Borgnino lleva la bandera en este nuevo ciclo.“El equipo está con mucha confianza, el cambio anímico ya lo demostró en el partido pasado con Olimpo, esperemos trabajar esta semana tranquilos y seguir así en el campeonato”, contó el goleador tras el 2 a 0 en Lomas de Zamora, que luego agregó: “Tenemos que aprovechar la confianza, estamos trabajando bien en la semana y los resultados están acompañando”.Y sobre su momento, Borgnino señaló: “El Chocho me habló, me dio confianza, el partido pasado pude rendir y ahora se volvieron a dar los dos goles, es algo que me pone muy contento en lo personal pero por sobre todo por el equipo porque mostró otra cosa a lo que veníamos jugando desde el partido con Madryn ya cambiamos, por suerte se pudo dar la victoria”.-Me dijo que me quería en el equipo de vuelta, como en su anterior paso por el club en donde me habían salido bien las cosas con él, me quería recuperar y me dio mucha confianza, espero seguir rindiéndole.-Yo le dije al Chocho que de media punta también era una posición que me gustaba jugar, me gusta porque puedo generar juego, capaz que por izquierda toca hacer otra función y ayudar más al equipo en lo defensivo y también ser muy vertical, acá me libero más detrás de los volantes centrales y ayudo al equipo a tener más la pelota.-Me quedó muy alta, no bajaba más la pelota, tenía miedo que me la quite el defensor, lo veo al arquero que estaba un poco adelante así que se me dio por tirarla por arriba.-Lo primero que se me vino a la cabeza fue terminar la jugada, definir cruzado y por suerte pudo ser gol.-No, para nada. Todos los rivales duros, no hay rivales flojos ni mucho mejor, en general el Nacional B es muy duro, todos los partidos salimos a jugarlos como si fueran una final. Desde el minuto cero hasta el 90 tenemos que dejar la vida y por suerte están dando resultados.