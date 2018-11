Analizaron el proyecto sobre el terreno del aeródromo local

En la mañana de ayer durante la reunión de comisión presidida por Jorge Muriel se contó con la visita de María Paz Caruso (directora del Instituto de Desarrollo Sustentable de Rafaela) y del fiscal Daniel Galoppo para analizar el proyecto de ordenanza para que en el terreno del aeródromo local se desarrollen "productivas agropecuarias de tipo agroecológico u orgánico", reemplazando la producción sojera, siendo presentado por el bloque Cambiemos.Al término del encuentro con los concejales, Caruso expresó ante la consultad de LA OPINION que "quedamos en analizar para hacer un contacto con responsables de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) porque en ese espacio no se puede realizar cualquier actividad. Si bien informamos sobre las actividades productivas en la zona del resguardo ambiental, ese sector ya tiene la zona de resguardo, respetando los 200 m como en cualquier sector de la ciudad, entonces empezar probando ahí".Y agregó: "Tal vez un vivero no se pueda hacer, animales no se pueden tener, árboles como cortina forestal tampoco por el tema de la seguridad de los vuelos. Si se podría hacer algo de alfalfa como manejo integral de plagas. La idea es que se pueda replicar en otros sectores de la ciudad; en el noreste de la ciudad se aplican un poco más. Si la idea es replicarlo, ese no es el terreno ideal porque no todos los sectores son aeródromos".La funcionaria municipal mencionó que "es un predio muy grande de 150 hectáreas. Lo que planteamos en el informe es que en cinco hectáreas hacer un vivero para una huerta con cuatro personas, lo que representa una inversión de 400.000 pesos. Hay que ver con la ANAC si se puede o no, se harían otras inversiones. Charlamos la posibilidad que en las 49 ha, que son de resguardo ambiental, se pueda hacer algo ahí".Por su parte, el concejal de la oposición Hubo Menossi dijo que "María Paz contó cuáles son las hectáreas productivas que tenemos en los cuatro cuadrantes de la ciudad en la zona rural. Si llegamos a hacer la rescisión del contrato, claramente tenemos que dar aviso al concesionario porque siembra y después tiene que cosechar, es lo que corresponde sino nos podría iniciar acciones legales y el Municipio debería pagarlo"."Apuntar a hacer una prueba piloto agroecológica, poniendo por encima las cuestiones de salud e ir midiendo la rentabilidad, aprovechando justamente que el terreno es municipal", destacó.Por otro lado, mientras tanto "seguir leyendo las disposiciones y regulaciones de la ANAC y consultar a este organismo para ver qué tipo de actividades se pueden realizar porque ahí tenemos una limitante respecto a la fauna que se puede generar en el cambio de actividad productiva, ya que podría ser negativa para la actividad que se realiza en el aeródromo. Quedamos en hablar con el productor que lo tiene concesionado, con ANAC y aprovechando que el INTA hace una charla este miércoles, también seguramente lo vamos a consultar allí".Luego de la reunión de comisión, los concejales se reunieron en Presidencia y acordaron enviar una nota (firmada por todo el cuerpo) al coordinador del Nodo Fernando Muriel, la que será entregada hoy a las 11:00 horas en la sede del Nodo, solicitando una reunión al gobernador Miguel Lifschitz debido a que el cuerpo no recibió respuesta alguna de notas enviadas en los últimos meses. Esta iniciativa se enmarca en la preocupación legislativa ante el incremento de hechos de inseguridad.